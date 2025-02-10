Зеленський анонсував засідання РНБО через "неадекватні" ціни на ліки

В Україні ціни на ліки є неадекватними. Рада нацбезпеки і оборони проведе з цього питання засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Ціни абсолютно неадекватні. Аптечні мережі та виробники повинні надати більш комфортні умови нашим людям. Готуємо засідання РНБО з цього приводу і дуже конкретні пропозиції в інтересах наших людей, щоб знизити ціни", - зазначив Зеленський.

Глава держави розповів, що провів нараду за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, першого віцепрем'єра, міністра економіки України Юлії Свириденко та міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Головною темою стали ціни на ліки.

Проблема цін на ліки

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі аптечні мережі здійснюють абсолютно неприпустимі маніпуляції з цінами на ліки.

За словами глави держави, відповідальність за таку проблему лежить на міністрі охорони здоров'я Вікторі Ляшку.

Він запевнив, що якщо глава МОЗ і АМКУ не розроблять рішення для зниження цін на ліки, будуть кадрові рішення.

До слова, у 2024 році ціни на ліки в середньому зросли на 10,81%. У 2023 році цей показник був вищим.

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