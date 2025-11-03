Команда США відвідає Україну щодо угоди про дрони: Зеленський назвав терміни

Нагадаємо, українська компанія Bullet і американська AIRO Group Holdings, Inc. підписали лист щодо намірів створити спільне підприємство з виробництва дронів-перехоплювачів.

Партнерство базуватиметься на принципах 50/50 і буде орієнтоване на потреби Сполучених Штатів, України і країн НАТО.

До цього інженери компанії "Генерал Черешня" спільно з підрозділами оборони завершили розробку і запустили серійне виробництво дрона-перехоплювача "Генерал Черешня Bullet".

Він призначений для виявлення і нейтралізації російських ударних безпілотників типу "Шахед".

Раніше неодноразово повідомлялося, що Сполучені Штати хочуть закуповувати дрони українського виробництва. У вересні Україна та США провели переговори щодо закупівлі американської зброї та спільних дронових програм.

Зазначимо, 2 жовтня українська делегація Ради нацбезпеки та оборони України разом із Міністерством оборони відвідала США. Сторони обговорювали заплановану купівлю українських дронів та співпрацю щодо безпеки.