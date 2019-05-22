Уперлись лбами: почему депутаты и Зеленский не договорились о новых правилах проведения выборов

У Зеленского пока не складывается сотрудничество с парламентом (president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский решил проявить политическую инициативу сразу после своей инаугурации. Он попытался провести через парламент изменения правил избирательной кампании, которая, исходя из его решения о досрочном роспуске Рады, должна официально начаться на этой неделе.

Кроме возможности сформировать единоличное большинство в ВР и взять всю полноту власти в стране, для президента эта история имела и символическое значение как первый серьезный конфликт "нового" президента и "старого" парламента. Но Рада отклонила идею президента, больше других Зеленскому препятствовали в командах Рината Ахметова и Петра Порошенко. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Утром во вторник, 21 мая, Владимир Зеленский пригласил к себе руководство Верховной рады и депутатских фракций для проведения консультаций по поводу досрочного роспуска парламента. Как и ожидалось, юридической причиной роспуска президент назвал отсутствие коалиции еще с 2016 года, а главным аргументом в пользу досрочных выборов – крайне низкий уровень доверия граждан к Раде – 4%.

Как рассказали журналистам участники совещания, Зеленский также выступил с идеей изменить правила выборов: отменить мажоритарку и перейти к сугубо пропорциональной системе, также снизив проходной барьер для партий с трех до пяти процентов.

В команде Зеленского РБК-Украина объяснили, что отмена мажоритарки выгодна новому президенту, прежде всего, потому, что собрать почти 200 кандидатов по округам от "Слуги народа" – сложная задача. А вот на личном бренде Зеленского партия вполне может показать очень высокий результат.

"Пока мы не знаем, кто будет первым номером списка, но главное, чтобы сам Зеленский четко показал всем свою привязку к партии", – говорит собеседник. По его словам, проведение выборов летом не должно серьезно ударить по электоральной основе Зеленского – молодым людям, которым в разгар лета может быть не до выборов. "Кто-то уедет в отпуск куда-то за рубеж, но те, кто себе позволить этого не может, наоборот, будут в своих родных городах, не придется даже место голосования менять, как сейчас", – рассуждает источник в президентской команде.

По его словам, большинство политических игроков прямо заинтересованы и в отмене мажоритарки, и в снижении проходного барьера: первое – снижает общую стоимость парламентский кампаний, второе – серьезно увеличивает шансы на прохождение в Раду, к примеру, для "Самопомочи", Радикальной партии, УДАРа, Народного фронта и других политических сил, имеющих сравнительно невысокий рейтинг поддержки.

В снижении барьера объективно заинтересованы и внепарламентские игроки, к примеру, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, которая, по данным соцопросов, как раз балансирует на грани пятипроцентного барьера. Это же касается и партии "Сила и честь", которую возглавляет Игорь Смешко.

Повышаются шансы на свою фракцию и у националистов, и у либерально-демократических сил вроде партии "Голос" Святослава Вакарчука, которые, как писало РБК-Украина, пока ведут между собой переговоры об объединении, но пока без особого успеха.

Но все же ключевым бенефициаром новой системы выборов стала бы президентская партия "Слуга народа". Согласно последнему соцопросу, проведенному социологической группой "Рейтинг" 16-21 мая, поддержать эту политсилу готовы 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Если моделировать состав следующего парламента из этих цифр, "Слуга народа" впервые в украинской истории могла бы получить монопольное большинство в 226 и более голосов, сформировав свое правительство без оглядки на другие партии.

Прорыв "фронта"

Долгое время оставалось непонятным, насколько инициативы Зеленского согласованы с парламентскими фракциями. Не поняли этого и многие народные депутаты. "У нас в обед уже целый бунт со стороны мажоритарщиков поднялся, люди прочитали новости и подумали, что за их спиной уже обо всем договорились, даже не спросив", – вечером во вторник рассказывал РБК-Украина один из депутатов от БПП.

Несмотря на то, что представители БПП и НФ в очередной раз заявили, что для проведения досрочных выборов нет правовых оснований, Зеленский ближе к вечеру 21 мая все же опубликовал на сайте указ о роспуске ВР, в котором значилась дата перевыборов – 21 июля. Также он инициировал внеочередное заседание парламента для рассмотрения двух законопроектов: об изменении избирательного законодательства и о внесении технических правок в закон о госзакупках, которые упростили бы работу ЦИК в условиях внеочередных выборов.

По состоянию на вечер вторника в поддержку президентского законопроекта было примерно 200 голосов, уверяют собеседники РБК-Украина во фракциях бывшей коалиции. При этом не было ясности по поводу позиции "Народного фронта". Например, на вчерашнем заседании фракции "фронтовики" так и не пришли к согласию касательно голосования за изменения избирательного закона, рассказали собеседники в НФ.

По информации РБК-Украина, в "Народном фронте" в последние дни в основном заняты консультациями о совместном походе на выборы с премьером Владимиром Гройсманом. Но пока успешное завершение переговоров выглядит неочевидным. "Гройсман хочет объединение 50 на 50. Но против Аваков и ряд других фронтовиков. Они хотят, чтобы Гройсман влился в НФ", – сказал собеседник в партии.

В то же время, источники утверждают, что к объединению готов лидер НФ Арсений Яценюк. Но часть партии явно не готова "сдаваться" Гройсману. "Порошенко будет его мочить, как конкурента. СБУ в полный рост задокументировала Продана (экс-и.о. главы ГФС, - ред.), материалы есть у Петра, и через него Гройсмана просто порвут. Зачем это НФ?", - говорит источник РБК-Украина.

Что же касается предложений Зеленского, собеседники издания в НФ допускали, что фракция может дать 30-35 голосов в поддержку его инициативы. Но спикер Андрей Парубий и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов резко выступили против законопроекта. Их позицию поддержали лояльные к ним депутаты, а также мажоритарщики от НФ и десяток списочников от "фронта", которые уже начали окучивать те или иные мажоритарные округа. С другой стороны, по словам источников в окружении главы МВД, Арсен Аваков выступает за открытые списки в чистом виде.

"С одной стороны, для НФ выгоден трехпроцентный барьер. Категорически против выступили мажоритарщики, мол, потенциальная партия Гройсмана и Яценюка может преодолеть три процента, это 17-18 депутатов. Предварительно оговорено, что распределение мест в партии может быть 50 на 50, а что делать в таком случае мажоритарщикам и тем, кто собрался баллотироваться в округах? – говорит еще один собеседник в лагере "фронтовиков". – Дальше подтянулась и та часть, которая была в меньшинстве и была готова голосовать – раз все так все".

Битва за округа

В среду Андрей Парубий смог открыть заседание лишь с третьей попытки – в зале не получалось собрать необходимый кворум. По словам спикера, президентский законопроект о смене правил выборов был подан с грубыми нарушениями законодательства. "Мы всеми силами с аппаратом ВР сейчас помогаем представителю президента привести в соответствии с законодательством представление (законопроекта)", – заявил Парубий.

Пока законопроект готовили к внесению в зал, депутаты в свободном режиме обсуждали сложившуюся ситуацию. Кроме "Самопомочи" и "Батькивщины", остальные парламентские фракции и группы выступили резко против президентских инициатив. Особенно резкими заявлениями отметился лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Мы переходим в оппозицию к узурпатору Зеленскому!", – заявил с трибуны Ляшко. Несколько собеседников издания в депутатском корпусе утверждают, что в данном случае не обошлось без вмешательства олигарха Рината Ахметова, который, как неофициально говорят депутаты, покровительствует "радикалам". По словам источников, Ахметов провел разъяснительные беседы как с руководством РПЛ, так и "Оппоблока", где бизнесмен также контролирует большинство фракции.

По словам сразу нескольких источников издания в Раде, Ахметов делает ставку на мажоритарные округа, суля бонусы рейтинговым депутатам. "Ринат Леонидович понял, что в случае закрытых пропорциональных списков у партии Зеленского будет монобольшинство. А это полная вертикаль власти, правительство, силовики, ГПУ. Что это в перспективе может ему сулить – он прекрасно осознает", – рассказал РБК-Украина один из парламентских "тяжеловесов".

Кроме того, против инициатив Зеленского выступила мажоритарная часть группы "Видродження" Виталия Хомутынника, которая активно занималась "прикормом" округов.

Но главная озвученная депутатами претензия к законопроекту Зеленского состояла в том, что он предусматривает закрытую, а не пропорциональную систему с открытыми списками. Тогда как во время своей инаугурационной речи Зеленский призвал парламент за оставшиеся два месяцы до перевыборов месяца принять Избирательный кодекс, согласно которому вводится система открытых региональных списков наряду с упразднением мажоритарки и четырехпроцентным проходным барьером.

Эта система позволяет избирателю выбрать не только партию, но и ее отдельного кандидата в региональном списке (число которых примерно совпадает с числом областей). Тем самым повышаются шансы такого кандидата на прохождение в парламент. Это ключевое отличие от закрытой пропорциональной системы, в которой место кандидата в списке, и соответственно, его шансы на депутатство определяются не избирателями, а самой партией, де-факто – партийной верхушкой.

Вечером во вторник новоназначенный глава АП Андрей Богдан в эфире "112 канала" заявил, что Владимир Зеленский не отказывается от идеи с открытыми списками. "Принятие этого кодекса пока невозможно, учитывая позиции народных депутатов. Однако можно внести изменения в действующий закон. Изменения в закон о выборах народных депутатов касаются изъятия мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3 процентов. Это компромисс", – заявил Богдан.

У депутатов, тем временем, было другое мнение о достигнутых накануне договоренностях и возможных компромиссах. "Прошел месяц после второго тура, а президент Зеленский и его молодая команда так и не смогла наладить коммуникацию ни с Верховной радой, ни с политическим классом в целом. Почему нельзя было предложить этот текст неделю назад, если они хотели, чтобы мы его нормально согласовали, прочитали и проголосовали?", – сказал в комментарии изданию экс-глава Комитета избирателей Украины Игорь Попов.

По мнению других депутатов, сама по себе отмена мажоритарки в украинских условиях не решит проблему политической коррупции. "Мажоритарщик, собравший миллион долларов для кампании в округе, после отмены мажоритарки понесет этот миллион партийному боссу и получит место в проходной части партийного списка. Тогда как новые и профессиональные люди вместо этого остаются в хвосте списка", – сказал РБК-Украина депутат от БПП Александр Черненко.

За внесение президентского законопроекта в повестку дня проголосовали лишь 92 депутата – фракции "Самопомочи" и "Батькивщины", половина "Оппозиционного блока", часть группы "УДАР" в БПП и два десятка внефракционных.

Замглавы фракции "Самопомич" Руслан Сидорович объяснил позицию своей политсилы тем, что законопроект Зеленского предусматривает отмену мажоритарки, а для перехода к открытым спискам надо принимать Избирательный кодекс, что нереально после роспуска парламента. "В украинских реалиях мажоритарка, которая должна была бы служить прямой связи с людьми, превратилась в "гречкосейство" и зависимость через субвенцию соцэконома от действующей власти", – сказал РБК-Украина Сидорович.

По мнению других депутатов, сегодняшнее голосование – часть продуманной политической игры президента. "У меня есть ощущение, что одна из причин, для чего сейчас собирали парламент, чтобы сделать его крайним и виноватым в том, что эти изменения не приняты", – отмтеил в комментарии РБК-Украина Георгий Логвинский.

"Зеленский решил взять депутатов на понт. Попытка противостоять, конечно, была жалкой, но тем не менее", – сказал изданию один из внефракционных нардепов.

Комментируя итоги заседания, представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук подчеркнул, что президент поддерживает открытые списки и Избирательный кодекс, но внесенный законопроект – это единственно возможный компромисс. "Рада не поддержала это, несмотря на то, что имела договоренности с президентом", – заявил Стефанчук.

Ближе к вечеру среды ситуацию прокомментировал и сам Владимир Зеленский. "Старые политики рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле", – написал глава государства в своем Facebook и закончил свой пост призывом 21 июля "сделать их вместе!".