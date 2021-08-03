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Команда Греции по синхронному плаванию не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса

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Вторник 03 августа 2021 12:32
Команда Греции по синхронному плаванию не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса Фото: команду Греции по синхронному плаванию сняли с Олимпиады (GettyImages)
Автор: Инна Собора

В греческой команде по синхронному плаванию обнаружили три новых заражений коронавирусом. Организаторы сообщили, что вся команда снята с соревнований и должна покинуть Олимпийскую деревню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НОК Греции.

"В связи с тремя новыми случаями коронавируса в команде по синхронному плаванию Организационный комитет проинформировал штаб-квартиру греческой команды о том, что другие члены команды по синхронному плаванию должны покинуть Олимпийскую деревню и быть переведены в отель интенсивной терапии", - говорится в сообщении.

Это означает, что однозначно греческого представительства не будет ни в группе, ни в дуэте художественного плавания.

Трое спортсменов с положительным результатом на коронавирус уже находятся в карантинном отеле.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаде в Токио обнаружили уже 246 случаев коронавируса.

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