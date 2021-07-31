На Олимпиаде в Токио обнаружили уже 246 случаев коронавируса

Число выявленных случаев COVID-19 среди участников Олимпиады в Токио и персонала достигло 246. За минувшие сутки зафиксирован 21 новый случай заражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оргкомитет "Токио-2020" .

Среди зараженных нет спортсменов.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса.

Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит с 23 июля по 8 августа без зрителей.