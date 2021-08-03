Команда Греції з синхронного плавання не виступить на Олімпіаді через коронавірус

У грецькій команді з синхронного плавання виявили три нові зараження коронавірусом. Організатори повідомили, що вся команда знята зі змагань і повинна покинути Олімпійське село.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НОК Греції .

"У зв'язку з трьома новими випадками коронавірусу в команді з синхронного плавання Організаційний комітет поінформував штаб-квартиру грецької команди про те, що інші члени команди з синхронного плавання повинні покинути Олімпійське село і бути переведені в готель інтенсивної терапії", - йдеться в повідомленні.

Це означає, що однозначно грецького представництва не буде ні в групі, ні в дуеті художнього плавання.

Троє спортсменів з позитивним результатом на коронавірус вже знаходяться в карантинному готелі.