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Команда Греції з синхронного плавання не виступить на Олімпіаді через коронавірус

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Вівторок 03 серпня 2021 12:32
Команда Греції з синхронного плавання не виступить на Олімпіаді через коронавірус Фото: команду Греції з синхронного плавання зняли з Олімпіади (GettyImages)
Автор: Инна Собора

У грецькій команді з синхронного плавання виявили три нові зараження коронавірусом. Організатори повідомили, що вся команда знята зі змагань і повинна покинути Олімпійське село.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НОК Греції.

"У зв'язку з трьома новими випадками коронавірусу в команді з синхронного плавання Організаційний комітет поінформував штаб-квартиру грецької команди про те, що інші члени команди з синхронного плавання повинні покинути Олімпійське село і бути переведені в готель інтенсивної терапії", - йдеться в повідомленні.

Це означає, що однозначно грецького представництва не буде ні в групі, ні в дуеті художнього плавання.

Троє спортсменів з позитивним результатом на коронавірус вже знаходяться в карантинному готелі.

Раніше повідомлялося, що на Олімпіаді в Токіо виявили вже 246 випадків коронавірусу.

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