Колядки онлайн і "щаслива" пампушка. Як святкували Різдво українські полярники (фото)

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Встановлення та прикрашання святкової ялинки

Про встановлення та прикрашання святкової ялинки на станції "Академік Вернадський" полярники повідомили ще в неділю, 22 грудня.

"Це одна з тих традицій, яка допомагає українським полярникам та полярницям навіть в Антарктиці тримати зв'язок з рідним домом", - пояснили українцям.

Полярники прикрасили ялинку різними іграшками (фото: facebook.com/@AntarcticCenter/Анна Соіна)

Уточнюється, що ялинка, звісно, штучна. Адже на крижаний континент не можна завозити живі рослини.

Штучна ялинка на станції "Академік Вернадський" (фото: facebook.com/@AntarcticCenter/Анна Соіна)

"Її верхівку прикрашає золотий Тризуб - цю оздобу разом із набором кульок ручного розпису за мотивами картин Марії Примаченко станції торік подарував український бренд "Гроно", - розповіли полярники.

Так, наприклад, куля "Наша армія" - присвята українському війську, що нині героїчно захищає нашу землю і народ.

Верхівку ялинки прикрашає Тризуб (фото: facebook.com/@AntarcticCenter/Анна Соіна)

Також на антарктичній ялинці є м'які іграшки у формі янголів та пінгвінів (їх власноруч виготовили й передали полярникам українські школярі-пластуни з Одеси кілька років тому).

Водночас вперше на ялинці цього року з'явилися іграшки, прикрашені бісером.

Вишита кулька з пінгвіном (фото: facebook.com/@AntarcticCenter/Анна Соіна)

"Кульку з пінгвіном вишила геофізикиня 29-ї УАЕ Анна Соіна за формою, яку їй передали фанати Антарктики з її рідної харківської Салтівки. А песика й зірку-Санту подарувала колега Олександра Носач, теж з Харкова", - йдеться у дописі НАНЦ.

Песик і зірка з бісеру (фото: facebook.com/@AntarcticCenter/Анна Соіна)

І, певна річ, ялинка українських полярників сяє різнокольоровими вогниками гірлянди.

Святкова ялинка в Антарктиці (фото: facebook.com/@AntarcticCenter/Анна Соіна)

Колядки першокласників у межах збору на ЗСУ

Українцям розповіли, що за кілька днів до самого Різдва Христового свято на "Академіку Вернадському" розпочалось із дитячих колядок.

"Онлайн до полярників завітали шість першокласників із вчителькою Ольгою Істоцькою із нині, на жаль, зруйнованого Липецького ліцею імені П.В. Щепкіна (Харківська область на кордоні з РФ)", - уточнили в НАНЦ.

Зазначається, що ще до повномасштабного вторгнення учасники експедицій приходили в цю школу й лишили український прапор зі своїми підписами (під час окупації Липців росіяни відібрали цей стяг, а Ольга Істоцька героїчно намагалася його врятувати).

Тим часом учні, які вийшли на зв'язок із полярниками, наголосили, що колядують не заради цукерок.

"Їх поїмо ще після Перемоги! Колядуємо заради тих, кому потрібна наша допомога - Збройних сил України”, - наголосили діти.

Їхня мета - закупити якомога більше хімічних грілок для захисників на фронті.

"Полярники з радістю прийняли колядників, задонатили, а також показали родину пінгвінів з пташенятами в гнізді, чим викликали неабияке захоплення у дітей", - поділились у НАНЦ.

Колядники на зв'язку з полярниками (скриншот: facebook.com/@AntarcticCenter)

Різдво Христове на станції "Академік Вернадський"

Полярники розповіли, що Різдвяний святвечір і Різдво Христове на станції "Академік Вернадський" - як і в Україні - робочі дні.

"Але з традиційними вечерею та обідом, а також можливістю відвідати тутешню капличку святого Володимира (яка з 2019 року належить до ПЦУ)", - уточнили в НАНЦ.

Українські полярники за святковим столом (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Зазначається, що для цьогорічної вечері кухар 29-ї УАЕ Назарій Цюпка приготував різні пісні страви.

Кухня українських полярників (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Серед страв, якими українці мали нагоду поласувати, згадуються:

традиційна кутя

фірмовий Яворівський пиріг

мачанка (страва з домашнього сиру та сметани) з грибами

кисіль

тушкована риба

мариновані овочі

пампушки

Деякі страви зі столу полярників (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Уточнюється, що одну пампушку Назарій зробив із "сюрпризом" - поклав туди багато чорного перцю.

Майбутня пампушка із "секретом" (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)