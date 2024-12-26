Колядки онлайн и "счастливая" пампушка. Как праздновали Рождество украинские полярники (фото)

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Установка и украшение праздничной елки

Про установку и украшение праздничной елки на станции "Академик Вернадский" полярники сообщили еще в воскресенье, 22 декабря.

"Это одна из тех традиций, которая помогает украинским полярникам и полярницам даже в Антарктике держать связь с родным домом", - объяснили украинцам.

Полярники украсили елку различными игрушками (фото: facebook.com/@AntarcticCenter/Анна Соина)

Уточняется, что елка, конечно, искусственная. Ведь на ледяной континент нельзя завозить живые растения.

Искусственная елка на станции "Академик Вернадский" (фото: facebook.com/@AntarcticCenter/Анна Соина)

"Ее верхушку украшает золотой Тризуб - это украшение вместе с набором шариков ручной росписи по мотивам картин Марии Примаченко станции в прошлом году подарил украинский бренд "Гроно", - рассказали полярники.

Так, например, шар "Наша армия" - посвящение украинской армии, которая сейчас героически защищает нашу землю и народ.

Верхушку елки украшает Тризуб (фото: facebook.com/@AntarcticCenter/Анна Соина)

Также на антарктической елке есть мягкие игрушки в форме ангелов и пингвинов (их собственноручно изготовили и передали полярникам украинские школьники-пластуны из Одессы несколько лет назад).

В то же время впервые на елке в этом году появились игрушки, украшенные бисером.

Вышитый шарик с пингвином (фото: facebook.com/@AntarcticCenter/Анна Соина)

"Шарик с пингвином вышила геофизик 29-й УАЭ Анна Соина по форме, которую ей передали фанаты Антарктики из ее родной харьковской Салтовки. А собачку и звезду-Санту подарила коллега Александра Носач, тоже из Харькова", - говорится в сообщении НАНЦ.

Собачка и звезда из бисера (фото: facebook.com/@AntarcticCenter/Анна Соина)

И, ясное дело, елка украинских полярников сияет разноцветными огоньками гирлянды.

Праздничная елка в Антарктике (фото: facebook.com/@AntarcticCenter/Анна Соина)

Колядки первоклассников в рамках сбора на ВСУ

Украинцам рассказали, что за несколько дней до самого Рождества Христова праздник на "Академике Вернадском" начался с детских колядок.

"Онлайн к полярникам пришли шесть первоклассников с учительницей Ольгой Истоцкой из ныне, к сожалению, разрушенного Липецкого лицея имени П.В. Щепкина (Харьковская область на границе с РФ)", - уточнили в НАНЦ.

Отмечается, что еще до полномасштабного вторжения участники экспедиций приходили в эту школу и оставили украинский флаг со своими подписями (во время оккупации Липцев россияне отобрали этот флаг, а Ольга Истоцкая героически пыталась его спасти).

Между тем ученики, которые вышли на связь с полярниками, подчеркнули, что колядуют не ради конфет.

"Их поедим еще после Победы! Колядуем ради тех, кому нужна наша помощь - Вооруженных сил Украины", - подчеркнули дети.

Их цель - закупить как можно больше химических грелок для защитников на фронте.

"Полярники с радостью приняли колядников, задонатили, а также показали семью пингвинов с птенцами в гнезде, чем вызвали большой восторг у детей", - поделились в НАНЦ.

Колядники на связи с полярниками (скриншот: facebook.com/@AntarcticCenter)

Рождество Христово на станции "Академик Вернадский"

Полярники рассказали, что Рождественский сочельник и Рождество Христово на станции "Академик Вернадский" - как и в Украине - рабочие дни.

"Но с традиционными ужином и обедом, а также возможностью посетить здешнюю часовню святого Владимира (которая с 2019 года принадлежит к ПЦУ)", - уточнили в НАНЦ.

Украинские полярники за праздничным столом (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Отмечается, что для нынешнего ужина повар 29-й УАЭ Назарий Цюпка приготовил различные постные блюда.

Кухня украинских полярников (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Среди блюд, которыми украинцы имели возможность полакомиться, упоминаются:

традиционная кутья

фирменный Яворовский пирог

мачанка (блюдо из творога и сметаны) с грибами

кисель

тушеная рыба

маринованные овощи

пампушки

Некоторые блюда со стола полярников (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Уточняется, что одну пампушку Назарий сделал с "сюрпризом" - положил туда много черного перца.

Будущая пампушка с "секретом" (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)