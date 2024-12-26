Колядки онлайн и "счастливая" пампушка. Как праздновали Рождество украинские полярники (фото)

На станции "Академик Вернадский" в Антарктике Рождество Христово для украинских полярников началось за несколько дней до самого праздника - с установки елки и детских колядок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.
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Про установку и украшение праздничной елки на станции "Академик Вернадский" полярники сообщили еще в воскресенье, 22 декабря.
"Это одна из тех традиций, которая помогает украинским полярникам и полярницам даже в Антарктике держать связь с родным домом", - объяснили украинцам.
Полярники украсили елку различными игрушками (фото: facebook.com/@AntarcticCenter/Анна Соина)
Уточняется, что елка, конечно, искусственная. Ведь на ледяной континент нельзя завозить живые растения.
Искусственная елка на станции "Академик Вернадский" (фото: facebook.com/@AntarcticCenter/Анна Соина)
"Ее верхушку украшает золотой Тризуб - это украшение вместе с набором шариков ручной росписи по мотивам картин Марии Примаченко станции в прошлом году подарил украинский бренд "Гроно", - рассказали полярники.
Так, например, шар "Наша армия" - посвящение украинской армии, которая сейчас героически защищает нашу землю и народ.
Верхушку елки украшает Тризуб (фото: facebook.com/@AntarcticCenter/Анна Соина)
Также на антарктической елке есть мягкие игрушки в форме ангелов и пингвинов (их собственноручно изготовили и передали полярникам украинские школьники-пластуны из Одессы несколько лет назад).
В то же время впервые на елке в этом году появились игрушки, украшенные бисером.
Вышитый шарик с пингвином (фото: facebook.com/@AntarcticCenter/Анна Соина)
"Шарик с пингвином вышила геофизик 29-й УАЭ Анна Соина по форме, которую ей передали фанаты Антарктики из ее родной харьковской Салтовки. А собачку и звезду-Санту подарила коллега Александра Носач, тоже из Харькова", - говорится в сообщении НАНЦ.
Собачка и звезда из бисера (фото: facebook.com/@AntarcticCenter/Анна Соина)
И, ясное дело, елка украинских полярников сияет разноцветными огоньками гирлянды.
Праздничная елка в Антарктике (фото: facebook.com/@AntarcticCenter/Анна Соина)
Украинцам рассказали, что за несколько дней до самого Рождества Христова праздник на "Академике Вернадском" начался с детских колядок.
"Онлайн к полярникам пришли шесть первоклассников с учительницей Ольгой Истоцкой из ныне, к сожалению, разрушенного Липецкого лицея имени П.В. Щепкина (Харьковская область на границе с РФ)", - уточнили в НАНЦ.
Отмечается, что еще до полномасштабного вторжения участники экспедиций приходили в эту школу и оставили украинский флаг со своими подписями (во время оккупации Липцев россияне отобрали этот флаг, а Ольга Истоцкая героически пыталась его спасти).
Между тем ученики, которые вышли на связь с полярниками, подчеркнули, что колядуют не ради конфет.
"Их поедим еще после Победы! Колядуем ради тех, кому нужна наша помощь - Вооруженных сил Украины", - подчеркнули дети.
Их цель - закупить как можно больше химических грелок для защитников на фронте.
"Полярники с радостью приняли колядников, задонатили, а также показали семью пингвинов с птенцами в гнезде, чем вызвали большой восторг у детей", - поделились в НАНЦ.
Колядники на связи с полярниками (скриншот: facebook.com/@AntarcticCenter)
Полярники рассказали, что Рождественский сочельник и Рождество Христово на станции "Академик Вернадский" - как и в Украине - рабочие дни.
"Но с традиционными ужином и обедом, а также возможностью посетить здешнюю часовню святого Владимира (которая с 2019 года принадлежит к ПЦУ)", - уточнили в НАНЦ.
Украинские полярники за праздничным столом (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
Отмечается, что для нынешнего ужина повар 29-й УАЭ Назарий Цюпка приготовил различные постные блюда.
Кухня украинских полярников (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
Среди блюд, которыми украинцы имели возможность полакомиться, упоминаются:
Некоторые блюда со стола полярников (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
Уточняется, что одну пампушку Назарий сделал с "сюрпризом" - положил туда много черного перца.
Будущая пампушка с "секретом" (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
Напомним, ранее украинские полярники подсчитали пингвинов возле станции "Академик Вернадский". Позже они рассказали, как прошла полярная зима.
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