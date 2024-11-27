Українські полярники підрахували пінгвінів біля станції "Академік Вернадський" (фото)
Біолог Світозар Давиденко з 29-ї Української антарктичної експедиції підрахував кількість пінгвінів на острові Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національного антарктичного наукового центру у Facebook.
Зміст
- Скільки пінгвінів і яєць біля станції "Академік Вернадський"
- Коли у пінгвінів на Галіндезі з'являться пташенята
Скільки пінгвінів і яєць біля станції "Академік Вернадський"
Згідно з підрахунками українського полярника, на острові Галіндез нині майже 4 тисячі пінгвінів.
"Більшість - субантарктичні пінгвіни, які щороку дедалі більше захоплюють околиці станції", - уточнили в Національному антарктичному науковому центрі.
Зазначається, що у близько 900 гніздах цих птахів уже є яйця (переважно - по два).
"Висиджує їх пара батьків по черзі: поки хтось ходить годуватися в океан, інший залишається на гнізді. Потім вони міняються", - розповіли українцям.
Пінгвінят висиджує пара батьків (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
Уточнюється, що субантарктичні пінгвіни виводять потомство у гніздах з камінців, тоді як на лапах яйця вигрівають інші види - королівські та імператорські.
Гніздо з камінців (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
"Однак їхні представники не живуть в районі станції "Академік Вернадський", а лише дуже зрідка заходять в гості", - зауважили полярники.
Субантарктичні пінгвіни (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
Коли у пінгвінів на Галіндезі з'являться пташенята
Українцям розповіли також, коли можна чекати на "пінгвімалечу" на Галіндезі.
"Оскільки перші яйця почали з'являтися на початку листопада, то пташенята стануть вилуплюватися до середини грудня", - йдеться у дописі полярників.
Незабаром у пінгвінів з'являться нові турботи (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
Уточнюється, що період визрівання - близько 34-36 днів.
"З нетерпінням чекаємо й неодмінно покажемо вам. Нагадуємо, що українські вчені проводять спостереження за пінгвінами та іншими птахами в контексті зміни клімату. Міграція субантарктичних пінгвінів за останні 20 років є одним із беззаперечних доказів потепління в Антарктиці", - підсумували в науковому центрі.
Уточнюється, що опубліковані фото птахів зробили: Анна Соіна, Сергій Єрмоленко та Олександр Богомаз.
Допис Національного антарктичного наукового центру (скриншот: facebook.com/@AntarcticCenter)
Українська антарктична станція
Нагадаємо, українська антарктична станція "Академік Вернадський" розташована на острові Галіндез архіпелагу Аргентинські острови (Західна Антарктика).
Наукову базу на цих островах заснували британці (під час експедиції на Землю Греяма в 1934-1937 рр).
Як постійно діюча метеорологічна обсерваторія база почала працювати на острові Вінтер з 1947 року, а у 1954 році станцію було перенесено на мис Марина острова Галіндез.
Передача станції Великої Британії (яка тоді мала назву "Фарадей") Україні стала жестом доброї волі британського уряду, адже РФ після розпаду СРСР оголосила себе його спадкоємицею та на прохання нашої влади передати Україні одну з п'яти (функціонуючих на той момент) антарктичних станцій відповіла відмовою.
Процес передачі станції від британців Україні тривав з 1994 року до лютого 1996 року. У процесі вона отримала сучасну назву - "Академік Вернадський".
Подейкують, буцімто під час прощання з британською експедицією українці "купили" станцію за символічну плату - 1 фунт стерлінгів.
Головне призначення станції та Національного антарктичного наукового центру (який є національним оператором України в Антарктиці) - проведення наукових досліджень на шостому континенті.
Станція "Академік Вернадський" є системою з власною інфраструктурою (що забезпечує її функціонування впродовж усього року - дає можливість працювати цілий рік 12-14 полярникам).
11 березня 2024 року з Києва на станцію "Академік Вернадський" вирушила 29-та Українська антарктична експедиція (з найбільшою кількістю жінок за останні 27 років), яка змінила зимівників з 28-ї УАЕ.
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