Українські полярники підрахували пінгвінів біля станції "Академік Вернадський" (фото)

Біолог Світозар Давиденко з 29-ї Української антарктичної експедиції підрахував кількість пінгвінів на острові Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

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Скільки пінгвінів і яєць біля станції "Академік Вернадський"

Згідно з підрахунками українського полярника, на острові Галіндез нині майже 4 тисячі пінгвінів.

"Більшість - субантарктичні пінгвіни, які щороку дедалі більше захоплюють околиці станції", - уточнили в Національному антарктичному науковому центрі.

Зазначається, що у близько 900 гніздах цих птахів уже є яйця (переважно - по два).

"Висиджує їх пара батьків по черзі: поки хтось ходить годуватися в океан, інший залишається на гнізді. Потім вони міняються", - розповіли українцям.

Пінгвінят висиджує пара батьків (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Уточнюється, що субантарктичні пінгвіни виводять потомство у гніздах з камінців, тоді як на лапах яйця вигрівають інші види - королівські та імператорські.

Гніздо з камінців (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

"Однак їхні представники не живуть в районі станції "Академік Вернадський", а лише дуже зрідка заходять в гості", - зауважили полярники.

Субантарктичні пінгвіни (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Коли у пінгвінів на Галіндезі з'являться пташенята

Українцям розповіли також, коли можна чекати на "пінгвімалечу" на Галіндезі.

"Оскільки перші яйця почали з'являтися на початку листопада, то пташенята стануть вилуплюватися до середини грудня", - йдеться у дописі полярників.

Незабаром у пінгвінів з'являться нові турботи (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Уточнюється, що період визрівання - близько 34-36 днів.

"З нетерпінням чекаємо й неодмінно покажемо вам. Нагадуємо, що українські вчені проводять спостереження за пінгвінами та іншими птахами в контексті зміни клімату. Міграція субантарктичних пінгвінів за останні 20 років є одним із беззаперечних доказів потепління в Антарктиці", - підсумували в науковому центрі.

Уточнюється, що опубліковані фото птахів зробили: Анна Соіна, Сергій Єрмоленко та Олександр Богомаз.

Допис Національного антарктичного наукового центру (скриншот: facebook.com/@AntarcticCenter)