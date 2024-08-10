Коляденко проиграла финал вольной борьбы на Олимпиаде-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Олимпиада-2024, свободная борьба, до 62 кг, финал, женщины

Коляденко – Мотоки – 1:12

Украинка активнее начала схватку, а японская борчиха даже получила предупреждение за пассивное ведение поединка. Тем не менее, именно Мотоки с двумя удачными приемами ушла в отрыв (4:1).

В начале второго периода японка поймала момент и завоевала еще два пункта. А на экваторе отрезка она провела еще три результативных атаки и завоевала золотую награду. Коляденко удовлетворилась "серебром".

Для украинской борчихи парижская Олимпиада стала второй в карьере. На обоих Играх она завершила соревнование в призерах.

Кто такая Ирина Коляденко

Уроженка Житомирской области, воспитанница Радомышльской ДЮСШ. В 2019 году добилась первых успехов на взрослом уровне.

Тогда стала вице-чемпионкой мира, а на ЧМ-2023 финишировала третьей. На чемпионатах Европы трижды завоевала золотые медали (2021, 2023, 2024). Еще однажды закончила континентальные соревнования с "бронзой" (2020). На токийской Олимпиаде завоевала бронзовую награду.

Почетная гражданка Ирпеня, пережила в городе российскую оккупацию в 2022 году. Кавалер Ордена княгини Ольги III ст.