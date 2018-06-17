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У колоні учасників Маршу рівності час від часу відбуваються сутички

НовиниНадзвичайні події    17.06.2018 - 10:30
Фото: Марш рівності (РБК-Україна)
Фото: Марш рівності (РБК-Україна)

Поліція негайно відтісняє деяких активістів-противників маршу

Час від часу в голові колони відбуваються сутички між противниками Маршу рівності і правоохоронцями. Про це передає кореспондент "РБК-Україна".

При цьому поліція негайно відтісняє деяких активістів-противників маршу за оточення колони.

 

Фото: Марш рівності-2018 в Києві

Зазначимо, що в центрі Києва о 10:00 розпочався Марш рівності. У марші беруть участь понад 1 тис. учасників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Національної поліції Києва затримали 57 активістів, які намагалися перешкоджати проведенню Маршу рівності в центрі Києва.

У центрі Києва розпочався Марш рівності Марш рівності 2018: онлайн-трансляція
Теги публікації: полиция, ЛГБТ, Марш равенства  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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