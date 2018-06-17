У колоні учасників Маршу рівності час від часу відбуваються сутички

Поліція негайно відтісняє деяких активістів-противників маршу
Час від часу в голові колони відбуваються сутички між противниками Маршу рівності і правоохоронцями. Про це передає кореспондент "РБК-Україна".
При цьому поліція негайно відтісняє деяких активістів-противників маршу за оточення колони.
Фото: Марш рівності-2018 в Києві
Зазначимо, що в центрі Києва о 10:00 розпочався Марш рівності. У марші беруть участь понад 1 тис. учасників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Національної поліції Києва затримали 57 активістів, які намагалися перешкоджати проведенню Маршу рівності в центрі Києва.