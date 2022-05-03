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Колона эвакуированных из Мариуполя прошла последний блокпост оккупантов

Фото: колонна с эвакуированными жителями Мариуполя прошла последний блокпост оккупантов (t.me/u_now)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Колонна с эвакуированными из Мариуполя гражданскими прошла последний блокпост российских оккупантов. Автобусы двигаются в направлении Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрінформ".

Как сообщили изданию в Запорожской областной военной администрации, колонна автобусов, в которых находится около 80 эвакуированных с "Азовстали" в Мариуполе мирных жителей, прошла последний блокпост оккупантов в Каменском. Машины двигаются в Запорожье.

В ОВА добавили, что готовятся встречать автобусы с эвакуированными мариупольцами. Колона направляется в центр регистрации переселенцев в Запорожье.

Напомним, колонна эвакуированных гражданских с "Азовстали" выехала из Мариуполя 1 мая, но не смогла в течение следующего дня добраться в Запорожье.

Отметим, 2 мая после частичной эвакуации гражданских из "Азовстали" оккупанты возобновили обстрелы завода, а сегодня пошли на штурм завода.

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