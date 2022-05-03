RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Колона евакуйованих з Маріуполя пройшла останній блокпост окупантів

Фото: колона з евакуйованими жителями Маріуполя пройшла останній блокпост окупантів (t.me/u_now)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Колона з евакуйованими з Маріуполя цивільними пройшла останній блокпост російських окупантів. Автобуси рухаються в напрямку Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Як повідомили виданню в Запорізькій обласній військовій адміністрації, колона автобусів, в яких знаходиться близько 80 евакуйованих з" Азовсталі " в Маріуполі мирних жителів, пройшла останній блокпост окупантів у Кам'янському. Машини рухаються в Запоріжжі.

У ОВА додали, що готуються зустрічати автобуси з евакуйованими маріупольцями. Колона направляється в центр реєстрації переселенців в Запоріжжі.

Нагадаємо, колона евакуйованих цивільних з "Азовсталі" виїхала з Маріуполя 1 травня, але не змогла протягом наступного дня дістатися до Запоріжжя.

Зазначимо, 2 травня після часткової евакуації цивільних з" Азовсталі " окупанти відновили обстріли заводу, а сьогодні пішли на штурм заводу.

Війна Росії проти України йде 69-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
АзовстальЗапоріжжяМаріупольДонбасевакуаціяВійна в Україні