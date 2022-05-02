После частичной эвакуации гражданских с "Азовстали" оккупанты продолжили обстрелы завода

Российские оккупанты продолжили обстрелы территории "Азостали" в Мариуполе после частичной эвакуации гражданских. Противник применяет артиллерию, авиацию, танки и боевые корабли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полка "Азов".

Кроме того, полк "Азов" отразил очередную попытку штурма "Азовстали". Украинские бойцы уничтожили пять российских оккупантов.

Отмечается, что удары наносятся по всей территории завода, включая постройки, где находятся гражданские. Противник наносит авиаудары, ведет огонь из корабельной артиллерии и танков.

"После частичной эвакуации гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе противник продолжает обстреливать территорию завода", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 мая с территории заблокированной "Азовстали" удалось эвакуировать около 100 гражданских.

Отметим, запланированная на 2 мая эвакуация мирных жителей с завода не состоялась. В Министерстве обороны Украины сообщили, что ситуация в Мариуполе тяжелая и основная часть города находится под контролем российских оккупантов.

Война России против Украины идет 68-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!