Колонна эвакуированных с "Азовстали" пока не смогла добраться до Запорожья, - ОВА

Колонна эвакуированных гражданских с мариупольского завода "Азовсталь", которые выехали 1 мая по открытому гуманитарному коридору, по состоянию на вечер 2 мая еще не добралась до Запорожья, рассказали в областной военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Прибытие этой колонны ожидалось в областном центре сегодня. В Запорожской ОВА отметили, что в течение дня поступали сообщения о задержке колонны. Позже вечером выяснилось, что транспорт с эвакуированными находится в Запорожской области, но так и не добрался до самого областного центра. Чиновники не уточнили причину такой задержки колонны. Также в Запорожской ОВА проинформировали, что при поддержке ООН и Красного Креста на вторник, 3 мая, также согласована эвакуация мирного населения. Точка сбора: Луначарское кольцо возле Бердянска. Начало: 7:00.