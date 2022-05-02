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Колонна эвакуированных с "Азовстали" пока не смогла добраться до Запорожья, - ОВА

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Понедельник 02 мая 2022 23:49
Колонна эвакуированных с "Азовстали" пока не смогла добраться до Запорожья, - ОВА Фото: колонна эвакуированных из "Азовстали" в Запорожье задерживается (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Колонна эвакуированных гражданских с мариупольского завода "Азовсталь", которые выехали 1 мая по открытому гуманитарному коридору, по состоянию на вечер 2 мая еще не добралась до Запорожья, рассказали в областной военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Прибытие этой колонны ожидалось в областном центре сегодня.

В Запорожской ОВА отметили, что в течение дня поступали сообщения о задержке колонны. Позже вечером выяснилось, что транспорт с эвакуированными находится в Запорожской области, но так и не добрался до самого областного центра.

Чиновники не уточнили причину такой задержки колонны.

Также в Запорожской ОВА проинформировали, что при поддержке ООН и Красного Креста на вторник, 3 мая, также согласована эвакуация мирного населения.

Точка сбора: Луначарское кольцо возле Бердянска. Начало: 7:00.

Ранее сообщалось, что после частичной євакуации гражданских из "Азовстали" оккупанты продолжили обстрелы завода.

Также мі писали о том, что в Запорожье уже прибыли более ста женщин, детей и пожилых людей, которых удалось вывезти из Мариуполя.

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Азовсталь Запорожье Мариуполь эвакуация
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