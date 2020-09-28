ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Коломые число пострадавших от отравления возросло почти до 200

Коломыя, Понедельник 28 сентября 2020 10:21
В Коломые число пострадавших от отравления возросло почти до 200
Фото: капельница (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Коломые Ивано-Франковской области количество пострадавших в результате отравления увеличилось до 194. Из них 59 человек госпитализированы, 135 - проходят лечение дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Все пострадавшие употребляли пищу в столовой завода "Леон".

"В период с 24 по 27 сентября в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратилось 194 человека (за сутки 6 человек)", - сообщили в ГСЧС.

В связи с этим проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Напомним, изначально сообщалось о 101 пострадавшем в результате отравления в столовой "Леон", из них 44 были госпитализированы.

Также РБК-Украина писало, что в начале сентября в Ясногорской школе Ровенской области отравились 68 учеников из разных классов. Дети могли отравиться едой в школьной столовой. Тогда полиция открыла дело по статье о нарушении санитарных правил.

Кроме этого сообщалось, что в Харьковской области у двух женщин обнаружили ботулизм. Они накануне употребляли в пищу вяленую рыбу.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия отравлениеКоломыя
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь