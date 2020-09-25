ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Ивано-Франковской области в столовой отравились более 100 человек

Коломыя, Пятница 25 сентября 2020 08:59
В Ивано-Франковской области в столовой отравились более 100 человек
Фото: пациент под капельницей (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В городе Коломыя Ивано-Франковской области 24 сентября с отравлением обратился 101 человек. Все они накануне употребляли пищу в столовой "Леон".

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

У всех пациентов диагноз - острая кишечная инфекция. Из них 44 человека были госпитализированы, 57 - находятся на амбулаторном лечении.

"Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий", - добавили в ГСЧС.

Напомним, в начале сентября в Ясногорской школе Ровенской области отравились 68 учеников из разных классов. Дети могли отравиться едой в школьной столовой. Тогда полиция открыла дело по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Также сообщалось, что в августе в селе Липцы под Харьковом четверо детей отравились крысиным ядом.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в Харьковской области у двух женщин обнаружили ботулизм. Они накануне употребляли в пищу вяленую рыбу. Одна из женщин была госпитализирована в среднем состоянии.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия отравлениеКоломыя
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь