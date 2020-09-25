В Ивано-Франковской области в столовой отравились более 100 человек

Фото: пациент под капельницей (РБК-Украина)

В городе Коломыя Ивано-Франковской области 24 сентября с отравлением обратился 101 человек. Все они накануне употребляли пищу в столовой "Леон".

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

У всех пациентов диагноз - острая кишечная инфекция. Из них 44 человека были госпитализированы, 57 - находятся на амбулаторном лечении.

"Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий", - добавили в ГСЧС.

Напомним, в начале сентября в Ясногорской школе Ровенской области отравились 68 учеников из разных классов. Дети могли отравиться едой в школьной столовой. Тогда полиция открыла дело по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Также сообщалось, что в августе в селе Липцы под Харьковом четверо детей отравились крысиным ядом.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в Харьковской области у двух женщин обнаружили ботулизм. Они накануне употребляли в пищу вяленую рыбу. Одна из женщин была госпитализирована в среднем состоянии.