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В Харьковской области двух женщин госпитализировали с ботулизмом

Харьковская область, Вторник 28 июля 2020 16:02
В Харьковской области двух женщин госпитализировали с ботулизмом
Фото: медицинский шприц и лекарства (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Они употребляли в пищу вяленую рыбу

В Харьковской области обнаружили ботулизм у двух женщин, которые употребляли в пищу вяленую рыбу. Одна из них в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского лабораторного центра.

Ботулизм выявили у жительницы Краснограда и ее родственницы из Харькова. Это уже третий случай этого заболевания в текущем году в Харьковской области, сообщают в лабцентре.

"Женщины, 1990 и 1976 года рождения, 24 июля употребляли в пищу рыбу вяленую не потрошеную рыбу лещ, которая была приобретена в торговой сети Харькова. Первые симптомы заболевания появились у одной из женщин через сутки после употребления рыбы. На протяжении двух дней лечилась самостоятельно, самочувствие не улучшалось, у больной появилась сухость в ротовой полости, резкая слабость, двоение в глазах", - говорится в сообщении.

Сегодня, 28 июля, госпитализировали вторую женщину, на четвертый день после употребления рыбы.

Пострадавших госпитализировали, одна из них в состоянии средней тяжести. Им ввели сыворотку против ботулизма.

Напомним, в Украине с начала года ботулизмом заболели 40 человек, двое умерли.

Отметим, ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Симптомы чаще всего появляются постепенно, нет резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни.

В дальнейшем появляется нарушение зрения - двоение предметов, тяжесть чтения, связанное с параличом глазных мышц. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек и расстройство глотания.

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