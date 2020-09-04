В Ровенской области отравились почти 70 школьников

В Ясногорской общеобразовательной школе в Ровенской области отравились 68 учеников из разных классов. По предварительным данным, дети могли отравиться едой в школьной столовой.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.
В четверг, 3 сентября, от директора школы поступило сообщение об отсутствии 68 детей на занятиях.
"Полицейские установили, что на уроки третьего сентября не появилось 68 учеников из разных классов, а одиннадцать из них обратилось в медучреждения. Все дети жаловались на тошноту и рвоту. После оказания помощи детей отпустили. По предварительной информации отравления могли вызвать еда в столовой или вода, поставляемой централизованно в учебное заведение", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи Сарненского отдела полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).
Также работники Госпродпотребслужбы отобрали соответствующие образцы на предмет выявления инфекции. По результатам проведенных лабораторных исследований будет установлена причина возникновения инфекции.
Напомним, в Харьковской области четверо детей отравились крысиным ядом.
Кроме того, в Харьковской области обнаружили ботулизм у двух женщин, которые употребляли вяленую рыбу.