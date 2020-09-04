В Ровенской области отравились почти 70 школьников

Фото: ребенок в больнице (facebook.com/screennews.ad)

В Ясногорской общеобразовательной школе в Ровенской области отравились 68 учеников из разных классов. По предварительным данным, дети могли отравиться едой в школьной столовой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

В четверг, 3 сентября, от директора школы поступило сообщение об отсутствии 68 детей на занятиях.

"Полицейские установили, что на уроки третьего сентября не появилось 68 учеников из разных классов, а одиннадцать из них обратилось в медучреждения. Все дети жаловались на тошноту и рвоту. После оказания помощи детей отпустили. По предварительной информации отравления могли вызвать еда в столовой или вода, поставляемой централизованно в учебное заведение", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи Сарненского отдела полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Также работники Госпродпотребслужбы отобрали соответствующие образцы на предмет выявления инфекции. По результатам проведенных лабораторных исследований будет установлена причина возникновения инфекции.

Напомним, в Харьковской области четверо детей отравились крысиным ядом.

Кроме того, в Харьковской области обнаружили ботулизм у двух женщин, которые употребляли вяленую рыбу.