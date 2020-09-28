У Коломиї кількість постраждалих від отруєння зросла майже до 200

Фото: крапельниця (РБК-Україна)

У Коломиї Івано-Франківської області кількість потерпілих в результаті отруєння збільшилася до 194. З них 59 осіб госпіталізовано, 135 - проходять лікування вдома.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Всі постраждалі вживали їжу в їдальні заводу "Леон".

"У період з 24 по 27 вересня в лікувальні установи з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулося 194 особи (за добу 6 осіб)", - повідомили в ДСНС.

У зв'язку з цим проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося про 101 постраждалого в результаті отруєння в їдальні "Леон", з них 44 були госпіталізовані.

Також РБК-Україна писало, що на початку вересня в Ясногорській школі Рівненської області отруїлися 68 учнів з різних класів. Діти могли отруїтися їжею в шкільній їдальні. Тоді поліція відкрила справу за статтею про порушення санітарних правил.

Крім цього повідомлялося, що в Харківській області у двох жінок виявили ботулізм. Вони напередодні вживали в їжу в'ялену рибу.