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Коломойский выступил за сохранение Смолия главой НБУ

Новости » Политика    10.05.2019 - 10:51
Коломойский выступил за сохранение Смолия главой НБУ
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

В то же время Коломойский предлагает уволить замглавы НБУ Рожкову

Бизнесмен Игорь Коломойский выступает за сохранение Якова Смолия главой Национального банка Украины. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина

В частности, Коломойский согласился с заявлением избранного президента Владимира Зеленского о том, что Смолий должен остаться главой НБУ.

"А почему нет, пусть остается. Рожкову (замглавы НБУ Екатерина Рожкова, - ред.) пусть выгонит… Она не принципиальный (вопрос, - ред.), она просто себя запятнала - Платинум Банк. Так что причем тут я. Ее надо было посадить еще до ПриватБанка", - отметил он и добавил, что ранее находился с ней в прекрасных отношениях.

Напомним, ранее Коломойский заявил, что нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков потенциально может стать премьер-министром Украины.

Кроме того, он спрогнозировал состав коалиции в Раде после выборов и добавил, что партия избранного президента Владимира Зеленского "Слуга народа" не пойдет на союз с бывшими регионалами.

"С нормальными людьми, а не с предателями, которые в Москву за консультациями ездят. Тут без компромиссов. Если не получится, тогда пойдем на еще одни выборы. Все будет жестко", - подчеркнул он.

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Новости Украины Национальный банк УкраиныКоломойскийЯков Смолий
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