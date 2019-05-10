Коломойский выступил за сохранение Смолия главой НБУ

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

В то же время Коломойский предлагает уволить замглавы НБУ Рожкову

Бизнесмен Игорь Коломойский выступает за сохранение Якова Смолия главой Национального банка Украины. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

В частности, Коломойский согласился с заявлением избранного президента Владимира Зеленского о том, что Смолий должен остаться главой НБУ.

"А почему нет, пусть остается. Рожкову (замглавы НБУ Екатерина Рожкова, - ред.) пусть выгонит… Она не принципиальный (вопрос, - ред.), она просто себя запятнала - Платинум Банк. Так что причем тут я. Ее надо было посадить еще до ПриватБанка", - отметил он и добавил, что ранее находился с ней в прекрасных отношениях.

Напомним, ранее Коломойский заявил, что нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков потенциально может стать премьер-министром Украины.

Кроме того, он спрогнозировал состав коалиции в Раде после выборов и добавил, что партия избранного президента Владимира Зеленского "Слуга народа" не пойдет на союз с бывшими регионалами.

"С нормальными людьми, а не с предателями, которые в Москву за консультациями ездят. Тут без компромиссов. Если не получится, тогда пойдем на еще одни выборы. Все будет жестко", - подчеркнул он.