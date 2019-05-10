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Коломойський виступив за збереження Смолія главою НБУ

Новини » Політика    10.05.2019 - 10:51
Коломойський виступив за збереження Смолія главою НБУ
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

У той же час Коломойський пропонує звільнити заступника голови НБУ Рожкову

Бізнесмен Ігор Коломойський виступає за збереження Якова Смолія головою Національного банку України. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, Коломойський погодився з заявою обраного президента Володимира Зеленського про те, що Смолій має залишитися главою НБУ.

"А чому ні, нехай залишається. Рожкову (заступник голови НБУ Катерина Рожкова, - ред.) нехай вижене... Вона не принципове (питання - ред.), вона просто заплямувала себе - Платинум Банк. Так причому тут я. Її треба було посадити ще до ПриватБанку", - зазначив він і додав, що раніше перебував з нею в прекрасних відносинах.

Нагадаємо, раніше Коломойський заявив, що нинішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков потенційно може стати прем'єр-міністром України.

Крім того, він спрогнозував склад коаліції в Раді після виборів і додав, що партія обраного президента Володимира Зеленського "Слуга народу" не піде на союз з колишніми регіоналами.

"З нормальними людьми, а не зі зрадниками, які в Москву за консультаціями їздять. Тут без компромісів. Якщо не вийде, тоді підемо на ще одні вибори. Все буде жорстко", - підкреслив він.

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Новини України Національний банк УкраїниКоломойскийЯків Смолій
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