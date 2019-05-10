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Коломойский не исключает, что новым премьером станет Аваков

Новости » Политика    10.05.2019 - 10:09
Коломойский не исключает, что новым премьером станет Аваков
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Коломойский считает, что Аваков мог бы сбалансировать политические силы

Нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков потенциально может стать премьер-министром Украины. Об этом в интервью РБК-Украина заявил бизнесмен Игорь Коломойский.

В частности, Коломойский, прогнозируя будущее Авакова, не исключил, что он может возглавить правительство.

"Может, почему нет. Он может быть как компромисс между многими, даже не идя на парламентские выборы", - подчеркнул он.

Он также предположил, что в парламент следующего созыва пройдут "Слуга Народа", "Батькивщина", политические силы Анатолия Гриценко и Олега Ляшко, а также выходцы из "Оппозиционного блока".

"А когда вся эта история состоится, то должна быть коалиция, правильно? Аваков будет, наверняка тем человеком, который сможет сбалансировать. Минимум останется министром внутренних дел, минимум", - добавил Коломойский.

Напомним, ранее Коломойский заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков должен остаться в новом правительстве при президенте Зеленском.

Отметим, до второго тура выборов РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что Аваков распорядился пресечь возможные фальсификации в пользу Петра Порошенко.

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Новости Украины КоломойскийправительствоАрсен Аваков
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