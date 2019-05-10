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Коломойский назвал потенциального главу АП

Новости » Политика    10.05.2019 - 10:26
Коломойский назвал потенциального главу АП
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Коломойский "ставит" на Андрея Богдана как на нового главу АП

Новым главой Администрации президента Украины может стать юрист из команды Владимира Зеленского Андрей Богдан. Об этом в интервью РБК-Украина заявил бизнесмен Игорь Коломойский.

Коломойский отметил, что у Зеленского есть из кого выбирать следующего главу администрации.

"Там есть из кого выбрать - это Шефир, Богдан и Стефанчук. Я ставлю на Богдана", - подчеркнул он.

Коломойский также прокомментировал то, что такое назначение может быть противоречивым с медийной точки зрения, так как Богдан является также юристом самого олигарха.

"Какая разница. Если он идет со своей командой с целью что-то сделать, его вообще не должны волновать вопросы медийности. Это может волновать того, кто хочет выбраться на второй срок", - добавил Коломойский.

Напомним, в апреле Коломойский подтвердил, что юрист Зеленского Андрей Богдан является его адвокатом. В то же время он подчеркнул, что данный факт раздражает его, поскольку возникает вопрос о конфликте интересов.

Позже стало известно, что Богдан встречался с главой Конституционного суда после отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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