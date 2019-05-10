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Коломойский спрогнозировал состав коалиции в Раде после выборов

Новости » Политика    10.05.2019 - 09:42
Коломойский спрогнозировал состав коалиции в Раде после выборов
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Коломойский исключает коалицию "Слуги народа" с бывшими регионалами

После выборов в Верховную раду партия избранного президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" ни при каких обстоятельствах не пойдет на коалицию с бывшими регионалами. Об этом в интервью РБК-Украина заявил бизнесмен Игорь Коломойский.

Коломойский отметил, что, по его мнению, в следующем парламенте коалиция "Слуги народа" с бывшими регионалами невозможна.

"С Тимошенко возможна, с Ляшко, Гриценко. С нормальными людьми, а не с предателями, которые в Москву за консультациями ездят. Тут без компромиссов. Если не получится, тогда пойдем на еще одни выборы. Все будет жестко", - подчеркнул он.

Напомним, ранее глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что Центральная избирательная комиссия готова к досрочным парламентским выборам, если будет принято соответствующее решение.

Отметим, сам избранный президент Владимир Зеленский заявил, что говорить о роспуске Верховной рады еще рано, поскольку полномочий президента он не имеет.

"Все хотят послушать, будем ли мы распускать парламент или нет. Рановато об этом говорить. Еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ", - заявил Зеленский.

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