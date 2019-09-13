Коломойский увидел окно возможностей для мирового соглашения по ПриватБанку

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Олигарх предлагает дать "правовую оценку" национализации банка и заключить мировое соглашение

Бывший совладелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский хотел бы заключить мировое соглашение в отношении национализированного в 2016 году банка. Об этом он сказал журналистам в кулуарах 16-й конференции YES в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Коломойский заявил, что экс-владельцы "ПриватБанка" не хотят катаклизмов, хотят правовой оценки и после этого - мирового соглашения.

"Нам не надо банк любой ценой", - сказал он.

Он не стал уточнять детали этого мирового соглашения. "Какое-то мировое соглашение, как-то выйти из ситуации. Она же не может быть вечно в напряжении. Сегодня хорошее окно возможностей", - отметил Коломойский.

При этом Коломойский заявил, что не обсуждал вопросы "ПриватБанка" во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бизнесменом Игорем Коломойским, бывшим владельцем "ПриватБанка". По данным пресс-службы, во время встречи Зеленский и Коломойский обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Перед вторым туром президентских выборов в Украине, 18 апреля 2019 года, Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.