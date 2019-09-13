Коломойський побачив вікно можливостей для мирової угоди щодо ПриватБанку

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Олігарх пропонує дати "правову оцінку" націоналізації банку і укласти мирову угоду

Колишній співвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський хотів би укласти мирову угоду щодо націоналізованого в 2016 році банку. Про це він сказав журналістам в кулуарах 16-ї конференції YES у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Коломойський заявив, що екс-власники "Приватбанку" не хочуть катаклізмів, хочуть правової оцінки і після цього - мирової угоди.

"Нам не треба банк за будь-яку ціну", - сказав він.

Він не став уточнювати деталі цієї мирової угоди. "Якийсь мирову угоду, як вийти із ситуації. Вона ж не може бути вічно в напрузі. Сьогодні гарне вікно можливостей", - зазначив Коломойський.

При цьому Коломойський заявив, що не обговорював питання "Приватбанку" під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначимо, 10 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з бізнесменом Ігорем Коломойським, колишнім власником "Приватбанку". За даними прес-служби, під час зустрічі Зеленський і Коломойський обговорили питання ведення бізнесу в Україні.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Перед другим туром президентських виборів в Україні, 18 квітня 2019 року, Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.