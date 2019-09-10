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Зеленский встретился с Коломойским

Новости » Политика    10.09.2019 - 20:56
Зеленский встретился с Коломойским
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский и Коломойский обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса президента в Telegram.

Сообщается, что во время встречи Зеленский и Коломойский обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также обговорили энергетическую сферу.

На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник президента Сергей Шефир.Зеленский встретился с Коломойским

Фото: встреча Зеленского с Коломойским (t.me/OP_UA)

Отмечается, что в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем.

В июле Коломойский заявил, что не имеет влияния на Владимира Зеленского. Также бизнесмен подчеркнул, что они не являются бизнес-партнерами, а их отношения были как между заказчиком и подрядчиком.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что бизнесмен Игорь Коломойский обсуждал с нынешним президентом Владимиром Зеленским вопросы, связанные с возможным дефолтом Украины.

Также сообщалось, что Коломойский рассказал о помощи Зеленскому во время избирательной кампании. По словам бизнесмена, он не вкладывал свои личные средства в кампанию нынешнего президента. При этом Коломойский назвал помощью Зеленскому контракт того с каналом "1+1". Также бизнесмен отметил, что стоимость кампании составила от 10 до 20 млн долларов.

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