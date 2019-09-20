Коломойський заперечує проведення переговорів з владою по ПриватБанку

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Водночас олігарх переконаний, що пошук компромісу потрібний

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що представники чинної влади не проводять із ним переговори по ПриватБанку. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За словами Коломойського, наразі не ведуться жодні переговори чи консультації по ПриватБанку.

"Я про це читаю тільки в пресі. Ніякі реальні переговори, і не тільки реальні, ні консультації, ні переговори не ведуться", - сказав олігарх.

Коломойський висловив переконання, що компроміс потрібен та додав, що "не відстане від нового власника ПриватБанку.

"Я хотів би уточнити - нас цікавить ПриватБанк, але якщо процес врегулювання велика складність, і це може викликати турбулентності на фінансовому ринку, нічого страшного, ми можемо відмовитися від цього. Все продається і все купується у бізнесі", - заявив олігарх.

Крім того він сказав, що розраховує на домовленість з новою владою, а також чекає на "чесний судовий процес", після якого, на думку Коломойського, держава почне пошуки компромісу з колишніми акціонерами.

"Я думаю, все стане на свої місця, і держава, напевно, прийде до того, що треба з колишніми власниками шукати компроміс, тому що воно їх, зі своєї волі чи волі недобросовісних чиновників, пограбувало, позбавило особистої власності", - стверджує Коломойський.

При цьому він заявив, що в нього "немає питань" до Олександра Данилюка, який очолював Міністерство фінансів у період націоналізації ПриватБанку.

Нагадаємо, 10 вересня Зеленський провів зустріч з олігархом Ігорем Коломойським. На зустрічі також були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова Офісу президента Андрій Богдан і перший помічник президента Сергій Шефір. Зустріч проходила в Офісі президента.

Після цього прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що влада шукає "компроміс" з олігархом Ігорем Коломойським в "справі ПриватБанку".