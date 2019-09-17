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Гончарук прокомментировал свое интервью FT о компромиссе с Коломойским

Новости » Политика    17.09.2019 - 12:10
Гончарук прокомментировал свое интервью FT о компромиссе с Коломойским
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук переговоров с Коломойским о ПриватБанке не ведет

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал свое интервью изданию Financial Times, в котором он говорил о необходимости поиска компромисса с бывшим владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским. Комментарий размещен на сайте Кабинета министров.

В своем комментарии Гончарук отмечает, что статью перепечатали украинские СМИ, "которые от себя добавили, что правительство ведет переговоры по поиску компромисса по этому вопросу".

"Никаких переговоров правительство ни с кем не ведет", - заявил премьер.

Гончарук заявил, что журналистам FT он подчеркивал, что не настолько глубоко знает юридические детали этого дела, чтобы комментировать по существу.

"Но я уверен, что будет сделано все, чтобы защитить деньги украинских налогоплательщиков и национальные интересы Украины. И сделано это будет в тесных консультациях с международными партнерами", - добавил он.

Напомним, бывший совладелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский хотел бы заключить мировое соглашение относительно национализированного в 2016 году банка.

Одним из таких вариантов Коломойский назвал получение им части акций "ПриватБанка". Кроме того, Коломойский заявил, что хочет наказать тех, кто задумал и осуществлял национализацию "ПриватБанка".

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