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Коломойский назвал фаворитов на должность премьера

Новости » Общество    06.08.2019 - 13:47
Коломойский назвал фаворитов на должность премьера
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Одним из фаворитов является замглавы Офиса президента

Миллиардер Игорь Коломойский назвал фаворитов на должность главы Кабинета министров Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Коломойского РБК.

По словам Коломойского, фаворитами на дожность премьера являются исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

"В фаворитах гонки - Юрий Витренко и Алексей Гончарук", - отметил он.

Напомним, ранее представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что новый состав правительства будет сформирован в первые дни работы Верховной рады. Он подчеркнул, что первое заседание новой Рады будет в начале сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан ранее заявил, что назначение кандидатуры нового премьер-министра не будет исключительным решением президента Владимира Зеленского. Богдан заверил, что не знает, какое решение примет глава государства.

Подчеркнем, Зеленский заявил о том, что премьер-министром должно быть новое лицо, специалист в экономике. Кроме этого, глава государства в ходе своего голосования на выборах в Раду рассказал, что уже проводит консультации с будущим главой правительства. По его словам, это человек - абсолютно профессиональный экономист - и у него нет никакого политического движения.

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Новости Украины Премьер-министрКоломойский
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