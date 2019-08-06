ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коломойський назвав фаворитів на посаду прем'єра

Новини » Суспільство    06.08.2019 - 13:47
Коломойський назвав фаворитів на посаду прем'єра
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Одним з фаворитів є заступник голови Офісу президента

Мільярдер Ігор Коломойський назвав фаворитів на посаду глави Кабінету міністрів України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Коломойського РБК.

За словами Коломойського, фаворитами на посаду прем'єра є виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко і заступник голови Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук.

"У фаворитах гонки - Юрій Вітренко і Олексій Гончарук", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що новий склад уряду буде сформований у перші дні роботи Верховної ради. Він підкреслив, що перше засідання нової Ради буде на початку вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Офісу президента України Андрій Богдан раніше заявив, що призначення кандидатури нового прем'єр-міністра не буде винятковим рішенням президента Володимира Зеленського. Богдан запевнив, що не знає, яке рішення прийме глава держави.

Підкреслимо, Зеленський заявив про те, що прем'єр-міністром має бути нове обличчя, фахівець в економіці. Крім цього, глава держави в ході свого голосування на виборах до Ради розповів, що вже проводить консультації з майбутнім главою уряду. За його словами, ця людина - абсолютно професійний економіст - і у нього немає ніякого політичного руху.

Конфлікт на Донбасі переріс у гарячу форму через Росію, - Коломойський Коломойський розповів про допомогу кампанії Зеленського
Новини України Прем'єр-міністрКоломойский
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся