У Зеленского рассчитывают на запуск Рады в начале сентября

Фото: Руслан Рябошапка (minjust.gov.ua)

Рада восьмого созыва на прошлой неделе завершила работу

В Офисе президента рассчитывают, что Верховная рада девятого созыва начнет работать уже в начале сентября. Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

Как известно, парламент восьмого созыва завершил свою работу на прошлой неделе. В пятницу, 12 июля состоялось последнее заседание.

"Мы бы хотели, чтобы парламент уже в начале сентября начал работать и принимать первые законопроект", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в "Слуге народа" предлагали провести первое заседание нового созыва Верховной рады уже в августе. В частности, руководитель предвыборного штаба политсилы Александр Корниенко заявлял, что "Слуга народа" хочет запустить Раду раньше предусмотренного законом срока.

"Мы планируем раньше, чем законом это предусмотрено. Это точно. Пятнадцятого (августа - ред.) - это так, может, еще рано ... кстати, хорошая идея, связать это (заседание - ред.) с Днем Независимости", - заявлял он.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский просит Раду восьмого созыва собраться на внеочередное заседание 18 июля для принятия трех законов: о работе Высшего антикоррупционного суда, незаконном обогащении и растаможке автомобилей.