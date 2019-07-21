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Зеленский: премьер-министром должно стать новое лицо

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 20:26
Зеленский: премьер-министром должно стать новое лицо
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент хочет видеть премьером специалиста по экономике

Президент Украины Владимир Зеленский считает премьер-министром должно быть новое лицо, специалист в экономике. Об этом президент сказал после объявления первых  результатов экзит-полов после парламентских выборов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Национального экзит-пола, на парламентских выборах больше всего голосов набирают следующие политические силы: "Слуга народа" - 43,9%, "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,5%, "Европейская солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%. Согласно данным экзит-пола ТСН партия "Слуга народа" набирает 44,4% голосов.

Отметим, украинцы пока не определились с возможной кандидатурой в премьер-министры после парламентских выборов: поддержка самых рейтинговых политиков не превышает 10%. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 55% считают, что будущим премьер-министром должен стать кандидат с большим опытом управления страной; в то же время 35%, напротив, ожидают новую личность, даже без опыта государственного управления.

Среди возможных кандидатов чаще всего будущим премьер-министром респонденты видят Юрия Бойко (13%), Юлию Тимошенко (11%) и Владимира Гройсмана (10%).

Зеленский о местных выборах: "Не расслабляйтесь" Опубликованы данные экзит-пола ТСН
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