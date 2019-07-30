В Офисе президента прокомментировали назначение будущего премьера

Фото: Андрей Богдан (Виталий Носач/РБК-Украина)

Богдан подчеркнул, что назначение премьера не будет исключительным решением Зеленского

Назначение кандидатуры нового премьер-министра не будет исключительным решением президента Владимира Зеленского. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан, передает корреспондент РБК-Украина.

Богдан заверил, что не знает, какое решение примет глава государства.

"Надо понять, что процедура прописана законом. Как бы мы с вами не думали, я в такой же ситуации, как и вы. Возможно, я знаю больше кандидатов. Но какое решение примет президент, я не знаю. В нашей команде все решения принимает президент. Он проводит собеседования, он встречается со многими людьми. В том числе с кандидатурами на соответствующие министерства, на соответствующие центральные органы государственной власти", - сказал глава Офиса президента.

Вместе с тем он заверил, что назначение нового главы Кабмина не будет исключительным решением Зеленского.

"Однако, кандидатуру премьер-министра президент вносит - коалиция фракций. Если будет создана коалиция фракций, то это одна система координат. Тогда должно быть коалиционное соглашение, прописаны инициаторы решений... Если это будет монофракция - это другой вопрос. Но в любом случае человек должен встречаться с депутатским корпусом, обсудить идеи, которые у него в голове. Это не будет исключительным решением президента, хотя очень большая часть ответственности ложится именно на него", - пояснил Богдан.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, когда его правительство сложит полномочия. Гройсман объяснил, что его Кабмин будет исполнять обязанности до формирования нового правительства. "Наше правительство… сложит свои полномочия перед новоизбранной Верховной радой Украины на первом заседании. Далее мы будем выполнять обязанности до формирования нового правительства", - сказал премьер.

Как писало РБК-Украина ранее, в Офисе президента рассчитывают, что Верховная рада девятого созыва начнет работать уже в начале сентября.

Подчеркнем, в "Слуге народа" предлагали провести первое заседание нового созыва Верховной рады уже в августе.