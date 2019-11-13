Коломойский и Боголюбов выплатили ПриватБанку судебные издержки

Фото: Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов (коллаж РБК-Украина)

Бывшие владельцы банка должны банку более 10 млн фунтов

Бывшие акционеры "ПриватБанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов возместили банку судебные издержки. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе банка.

В то же время в пресс-службе не назвали точной суммы, полученной от бывших владельцев, отметив, что цифра будет обнародована позже.

Ранее сообщалось, что суд Лондона обязал Коломойского и Боголюбова выплатить ПриватБанку 10,9 млн фунтов до 12 ноября. Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов банка по решению суда первой инстанции в прошлом году. Банк должен был получить 4 млн фунтов стерлингов от Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков. Кроме прочего, ответчики должны оплатить расходы банка за прошлогоднее слушание дела и средства, потраченные на апелляцию.

Напомним, государственный ПриватБанк выиграл в Апелляционном суде в деле о юрисдикции иска. Апелляционный суд подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска "ПриватБанка" против его бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Судебный приказ о всемирном аресте активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.