Коломойський і Боголюбов виплатили ПриватБанку судові витрати

Фото: Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов (колаж РБК-Україна)

Колишні власники банку мають банку понад 10 млн фунтів

Колишні акціонери "ПриватБанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов відшкодували банку судові витрати. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі банку.

У той же час в прес-службі не назвали точної суми, отриманої від колишніх власників, зазначивши, що цифра буде оприлюднена пізніше.

Раніше повідомлялося, що суд Лондона зобов'язав Коломойського і Боголюбова виплатити ПриватБанку 10,9 млн фунтів до 12 листопада. Відповідачів зобов'язано повернути проміжну виплату витрат банку за рішенням суду першої інстанції в минулому році. Банк повинен був отримати 4 млн фунтів стерлінгів від Коломойського, 2 млн фунтів стерлінгів від Боголюбова і 1,5 млн фунтів стерлінгів від корпоративних відповідачів. Крім іншого, відповідачі повинні оплатити витрати банку за минулорічне слухання справи і кошти, витрачені на апеляцію.

Нагадаємо, державний ПриватБанк виграв в Апеляційному суді у справі про юрисдикції позову. Апеляційний суд підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію для розгляду позову "Приватбанку" проти його колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Судовий наказ про всесвітній арешт активів, який був отриманий в грудні 2017 року, залишається в силі до винесення судового рішення по суті.