ПриватБанк выиграл апелляцию в Лондоне по делу против Коломойского

Фото: Игоь Коломойский и Геннадий Боголюбов (коллаж РБК-Украина)

Апелляционный суд подтвердил юрисдикцию английского суда

Государственный "ПриватБанк" выиграл в Апелляционном суде по делу о юрисдикции иска к бывшим владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По информации пресс-службы, Апелляционный суд подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска "ПриватБанка" против его бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Судебный приказ о всемирном аресте активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.

Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что "банк имеет достаточно оснований для судебного разбирательства для полного возмещения 1,9 млрд долларов (включая проценты - 3 млрд долларов), как заявлено в исковых требованиях".

Апелляционный суд постановил, что, "при обстоятельствах, когда иск о мошенничестве предполагает, что определено судьей как мошенничество и отмывание средств в особо крупных размерах", то иск банка должен рассматриваться по существу в Англии.

Апелляционный суд также отказал ответчикам в предоставлении разрешения на обжалование решения, и обязал их подать линии защиты против иска до конца ноября, имея в виду, что банк может двигаться дальше с рассмотрением дела без задержек. Дата рассмотрения дела по существу будет определена судом должным образом.

Напомним, 23 ноября 2018 года национализированный "ПриватБанк" подтвердил отказ Высокого суда Лондона рассматривать иск банка к его бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Как отмечалось в сообщении банка, это судебное решение является только первым этапом процесса и банк намерен обжаловать его.

В декабре 2018 года национализированный "ПриватБанк" подал апелляционную жалобу на решение Высокого суда Лондона по вопросу юрисдикции дела против бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.