Колишня Остапчука показала розкішний образ для вечірки: сукня всього за 590 грн

Який "лук" вибрала Горняк

Нотаріус і блогерка вирушила на відпочинок на острів Міконос. Там вона продемонструвала кілька стильних образів, які може дозволити собі кожна.

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Сукня

Центральним елементом вечірнього образу є сукня асиметричного крою глибокого шоколадного відтінку.

Вона має високий комір-стійку та асиметричний крій, який привідкриває одне плече, що надає луку витонченості.

Одна сторона спідниці значно коротша, ніж інша. Таким чином Горняк показала стрункі ноги й підтягнуту фігуру.

Драпірування і збірки на талії та стегнах створюють цікавий акцент.

Тканина сукні має м'який вигляд, можливо, це шовк або віскоза, що дає змогу їй гарно спадати та драпіруватися.

Що вдягнути на вечірку влітку (фото: instagram.com/kristygor)

Взуття

Доповнюють стильний образ елегантні босоніжки на високих підборах. Вони мають тонкі ремінці.

Горняк обрала взуття в трендовому металевому відтінку, який ідеально вписується в атмосферу літньої вечірки.

Клатч

Образ доповнює мініатюрна сумочка-клатч золотистого кольору на тонкому ланцюжку з блискучими елементами, стразами та металевими деталями. Ця сумка слугує яскравим акцентом на тлі коричневої сукні.

Аксесуари:

сонцезахисні окуляри з темними лінзами та тонкою оправою, які надають образу загадковості та шику

на зап'ясті видно годинник із широким темним ремінцем і золотими деталями

кілька браслетів, а також мінімалістичні сережки.

Зачіска і макіяж

Волосся зібране в низький пучок або хвіст, що відкриває шию і плечі, підкреслюючи крій сукні.

Колишня Остапчука показала модний лук на літо (фото: instagram.com/kristygor)

Стиль

Цей образ найкраще охарактеризувати як "вечірній гламур" з елементами "сучасного шику".

Вечірній гламур: використання елегантної сукні з розрізом, блискучих аксесуарів (сумка, взуття), вишуканої зачіски створює атмосферу розкоші та святковості.

Сучасний шик: асиметричний крій сукні, мінімалістичні, але виразні аксесуари та загальна елегантність без зайвої помпезності відповідають сучасним модним тенденціям. Христина Горняк обіграла модну сукню (фото: instagram.com/kristygor)

Скільки коштує "лук" як у колишньої Остапчука

Вбрання можна купити на популярному маркетплейсі Temu.

Вартість коричневої сукні - 1085 грн, утім, зараз на неї діє знижка. Вбрання можна придбати за 590 грн.

Стільки коштує сукня як у Христини Горняк (скриншот)

Сумочка-клатч зі стразами для губної помади коштувала 1595 грн, однак зараз такий товар можна придбати зі знижкою за 502 грн.

Стільки коштує сумка як у Христини Горняк (скриншот)