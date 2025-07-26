Бывшая Остапчука показала роскошный образ для вечеринки: платье всего за 590 грн

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк поразила поклонников стильным и изысканным образом для летней вечеринки. Главной изюминкой стало шоколадное асимметричное платье, которое стоит всего 590 гривен.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Нотариус и блогерша отправилась на отдых на остров Миконос. Там она продемонстрировала несколько стильных образов, которые может позволить себе каждая.
Платье
Центральным элементом вечернего образа является платье асимметричного кроя глубокого шоколадного оттенка.
Оно имеет высокий воротник-стойку и ассиметричный крой, приоткрывая одно плечо, что придает луку изящество.
Одна сторона юбки значительно короче, чем другая. Таким образом Горняк показала стройные ноги и подтянутую фигуру.
Драпировка и сборки на талии и бедрах создают интересный акцент.
Ткань платья выглядит мягкой, возможно, это шелк или вискоза, что позволяет ей красиво спадать и драпироваться.
Обувь
Дополняют стильный образ элегантные босоножки на высоком каблуке. Они имеют тонкие ремешки.
Горняк выбрала обувь в трендовом металлическом оттенке, который идеально вписывается в атмосферу летней вечеринки.
Клатч
Образ дополняет миниатюрная сумочка-клатч золотистого цвета на тонкой цепочке с блестящими элементами, стразами и металлическими деталями. Эта сумка служит ярким акцентом на фоне коричневого платья.
Аксессуары:
Прическа и макияж
Волосы собраны в низкий пучок или хвост, открывающий шею и плечи, подчеркивая крой платья.
Стиль
Этот образ лучше всего охарактеризовать как "вечерний гламур" с элементами "современного шика".
Вечерний гламур: использование элегантного платья с разрезом, блестящих аксессуаров (сумка, обувь), изысканной прически создает атмосферу роскоши и праздничности.
Современный шик: асимметричный крой платья, минималистичные, но выразительные аксессуары и общая элегантность без излишней помпезности соответствуют современным модным тенденциям.
Наряд можно купить на популярном маркетплейсе Temu.
Стоимость коричневого платья - 1085 грн, впрочем, сейчас на него действует скидка. Наряд можно приобрести за 590 грн.
Сумочка-клатч со стразами для губной помады стоила 1595 грн, однако сейчас такой товар можно приобрести со скидкой за 502 грн.
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