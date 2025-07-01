Капелюх "морячка" і сумка-авоська: колишня Остапчука показала стильний лук з нотками Парижа
Христина Горняк, колишня дружина Володимира Остапчука, поділилася новим літнім образом, який точно приверне увагу модниць. У білому total look з жакетом і шортами, трендовими слінгбеками та капелюхом "морячка" вона виглядала як справжня парижанка.
РБК-Україна з посиланням на Instagram розповідає, які тренди зібрала у своєму образі нотаріус і блогерка.
Який лук обрала Христина Горняк
Костюм із шортами
Для прогулянки Києвом колишня Остапчука обрала костюм молочного відтінку, який складається з укороченого жакета та шортів.
Піджак має V-подібний виріз, класичний сорочковий крій з коміром і довгі рукави з широкими манжетами.
Доповнити його вона вирішила короткими шортами, які підкреслюють довгі ноги.
Христина Горняк показала стильний лук (фото: instagram.com/kristygor)
Взуття
Доповнити лук вона вирішила білими туфлями-слінгбеками на невеликих витончених підборах kitten heel.
Аксесуари:
- на голові - рожевий капелюх "морячка". Це додає образу ніжності та романтичності.
- у руках вона тримає сумку-сітку білого відтінку, що нагадує стиль бохо або макраме.
- сонцезахисні окуляри овальної форми у світло-бежевій оправі, що додають образу грайливості.
Поєднання елегантного костюма, витонченого взуття на невеликих підборах і сонцезахисних окулярів створює образ сучасної парижанки, яка цінує елегантність, простоту і комфорт.
Колишня Остапчука задає тренди (фото: instagram.com/kristygor)
Які тренди показала колишня Остапчука
Костюми з шортами
Комплекти, що складаються з жакета і шортів, є дуже актуальним трендом, особливо для весняно-літнього сезону. Вони пропонують елегантну альтернативу сукням і брючним костюмам.
Монохромність
Одяг, взуття та аксесуари одного кольору - це дуже актуальний тренд. Бежевий, кремовий, білий - це класика, яка завжди в моді, але особливо актуальна в теплу пору року.
Слінгбеки та каблук kitten heel
Туфлі на низьких, витончених підборах (так звані "kitten heels") - це дуже модний і зручний варіант для літа.
Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Акцентний головний убір
Панама матроса або, як її ще називають "папайка", "морячка" - актуальний варіант головного убору на літо 2025.
Сумки-макраме або сумки-сітки
Плетені сумки є популярним аксесуаром. Ці аксесуари залишаються популярними, надаючи образу легкості та стилістики бохо-шик.
Окуляри з цікавою оправою
Сонцезахисні окуляри стають не тільки захистом від сонця, а й повноцінним елементом стилю, що доповнює образ.
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