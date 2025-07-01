Капелюх "морячка" і сумка-авоська: колишня Остапчука показала стильний лук з нотками Парижа

Христина Горняк, колишня дружина Володимира Остапчука, поділилася новим літнім образом, який точно приверне увагу модниць. У білому total look з жакетом і шортами, трендовими слінгбеками та капелюхом "морячка" вона виглядала як справжня парижанка.

РБК-Україна з посиланням на Instagram розповідає, які тренди зібрала у своєму образі нотаріус і блогерка.

Який лук обрала Христина Горняк

Костюм із шортами

Для прогулянки Києвом колишня Остапчука обрала костюм молочного відтінку, який складається з укороченого жакета та шортів.

Піджак має V-подібний виріз, класичний сорочковий крій з коміром і довгі рукави з широкими манжетами.

Доповнити його вона вирішила короткими шортами, які підкреслюють довгі ноги.

Христина Горняк показала стильний лук (фото: instagram.com/kristygor)

Взуття

Доповнити лук вона вирішила білими туфлями-слінгбеками на невеликих витончених підборах kitten heel.

Аксесуари:

на голові - рожевий капелюх "морячка". Це додає образу ніжності та романтичності.

у руках вона тримає сумку-сітку білого відтінку, що нагадує стиль бохо або макраме.

сонцезахисні окуляри овальної форми у світло-бежевій оправі, що додають образу грайливості.

Поєднання елегантного костюма, витонченого взуття на невеликих підборах і сонцезахисних окулярів створює образ сучасної парижанки, яка цінує елегантність, простоту і комфорт.

Колишня Остапчука задає тренди (фото: instagram.com/kristygor)

Які тренди показала колишня Остапчука

Костюми з шортами

Комплекти, що складаються з жакета і шортів, є дуже актуальним трендом, особливо для весняно-літнього сезону. Вони пропонують елегантну альтернативу сукням і брючним костюмам.

Монохромність

Одяг, взуття та аксесуари одного кольору - це дуже актуальний тренд. Бежевий, кремовий, білий - це класика, яка завжди в моді, але особливо актуальна в теплу пору року.

Слінгбеки та каблук kitten heel

Туфлі на низьких, витончених підборах (так звані "kitten heels") - це дуже модний і зручний варіант для літа.

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Акцентний головний убір

Панама матроса або, як її ще називають "папайка", "морячка" - актуальний варіант головного убору на літо 2025.

Сумки-макраме або сумки-сітки

Плетені сумки є популярним аксесуаром. Ці аксесуари залишаються популярними, надаючи образу легкості та стилістики бохо-шик.

Окуляри з цікавою оправою

Сонцезахисні окуляри стають не тільки захистом від сонця, а й повноцінним елементом стилю, що доповнює образ.