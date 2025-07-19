Як носити рожевий на пляжі: літні образи Квіткової, Горняк і Решетнік (фото)

Рожевий - один з головних кольорів цього літа: від ніжного пудрового до насиченого малинового. Як ефектно носити модний відтінок на відпочинку - демонструють Даша Квіткова, Христина Горняк та Христина Решетнік.

Як носить рожевий Христина Горняк

На фото з відпочинку юристка позує у світло-рожевому комплекті: купальнику із трикутними чашечками та довгій спідниці із високим розрізом.

Доповнюють модний образ окуляри, маленька сумочка в тон та шльопанці відтінку капучино. Ідеальний лук для відпочинку - жіночний, сміливий і з ноткою шику.

Горняк показала, як носити рожевий (фото: instagram.com/kristygor)

Романтична легкість від Даші Квіткової

Блогерка та мама влучно поєднує стиль і комфорт. Її купальник ніжно-рожевого відтінку - лаконічний і зручний, а мереживне парео додає романтичного настрою.

Доповнює лук біла бейсболка. Такий аутфіт - вдалий приклад, як виглядати стильно на пляжі без зайвого пафосу. Він пасує як для релаксу на узбережжі, так і для активних прогулянок біля моря.

Як стильно носити рожевий влітку (фото: instagram.com/kvittkova)

Малиновий шик від Христини Решетнік

Для відпочинку дружина відомого телеведучого обрала модний велюровий купальник насиченого рожевого кольору. Він швидко викликав шквал позитивних відгуків, адже поєднує у собі трендову фактуру, розкішний вигляд та ідеально підкреслює фігуру.

Пляжний лук блогерка поєднала зі стильними окулярами й вкотре довела: для стильного образу не потрібні складні деталі. Лаконічність і колір - ось два компоненти успіху.

Модний рожевий купальник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Що в моді зараз і як повторити цей стиль

Рожевий - це не лише про романтику, а й про силу, стиль і свободу вибору. Для пляжу варто обирати купальники на зав’язках, з високою посадкою, брошками чи рюшами.

Для створення ніжного та яскравого образу підійдуть відтінки від холодної пудри до яскравої малини. Доповнити наряд можна кепкою, мереживним парео, панамкою або прикрасами.

Якщо ви ще не додали цей колір у свій літній гардероб - саме час надихнутися зірковими прикладами.

Як носити рожевий влітку на пляжі (фото: instagram.com/kvittkova)