Колишнього топпосадовця МЗС заарештували у справі про розкрадання мільйонних пожертв

Ексдержсекретаря МЗС Олександра Банькова відправили під варту на два місяці - слідство підозрює його у крадіжці десятків мільйонів гривень, зібраних для допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ України Олександра Банькова підозрюють у шахрайстві та відмиванні коштів.
За версією слідства, на початку повномасштабного вторгнення він переконував іноземних донорів і працівників дипломатичних установ переказувати фінансову допомогу для України на рахунок підконтрольної громадської організації.
Далі гроші виводили на рахунки підставних ФОПів. Через конвертаційні центри їх переводили в готівку та витрачали на власні потреби учасників схеми.
Загалом через підконтрольні компанії та ФОПів могли легалізувати 37,3 мільйона гривень.
Суд відправив Банькова під варту на 60 діб. Як альтернативу йому визначили заставу в розмірі 10 мільйонів гривень.
Наприкінці червня антикорупційне бюро затримало чинного народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, який упродовж чотирьох років ухилявся від засідань суду у справі про хабар.
Тим часом у липні НАБУ та САП оголосили підозру вісьмом особам у справі про заволодіння понад 150 мільйонами гривень Національної гвардії.