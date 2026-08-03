Колишнього топпосадовця МЗС заарештували у справі про розкрадання мільйонних пожертв

У чому підозрюють ексочільника МЗС

Колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ України Олександра Банькова підозрюють у шахрайстві та відмиванні коштів.

За версією слідства, на початку повномасштабного вторгнення він переконував іноземних донорів і працівників дипломатичних установ переказувати фінансову допомогу для України на рахунок підконтрольної громадської організації.

Далі гроші виводили на рахунки підставних ФОПів. Через конвертаційні центри їх переводили в готівку та витрачали на власні потреби учасників схеми.

Загалом через підконтрольні компанії та ФОПів могли легалізувати 37,3 мільйона гривень.

Яку запобіжну міру обрали для Банькова

Суд відправив Банькова під варту на 60 діб. Як альтернативу йому визначили заставу в розмірі 10 мільйонів гривень.