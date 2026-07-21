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Схема на понад 150 млн грн: НАБУ і САП оголосили 8 підозр у справі про кошти НГУ

15:04 21.07.2026 Вт
3 хв
Викрито організовану групу
aimg Юлія Капітонова
Схема на понад 150 млн грн: НАБУ і САП оголосили 8 підозр у справі про кошти НГУ Фото: Відомі нові подробиці справи про заволодіння понад 150 млн грн НГУ (facebook.com/nabu.gov.ua)
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Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру вісьмом особам, причетним до заволодіння понад 150 млн грн Національної гвардії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАБУ.

Вказано, що підозри отримали:

  • посадовці Головного управління НГУ, а саме ззаступник директора департаменту логістики, начальник Центральної бази виробничо-технологічної комплектації та його заступник;
  • двоє підприємців - йдеться про фактичних власників низки приватних компаній - та директора одного з підконтрольних підприємств;
  • двоє директорів оціночних компаній, які були пособниками.

Усім фігурантам інкримінують заволодіння майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб - ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Схема на понад 150 млн грн: НАБУ і САП оголосили 8 підозр у справі про кошти НГУ

Восьмеро осіб отримали підозри у справі про заволодіння понад 150 млн грн Національної гвардії (Фото: nabu.gov.ua)

НАБУ та САП з'ясували, що у 2024 році Нацгвардії знадобилося приміщення для зберігання продовольства. Замість того щоб придбати нерухомість безпосередньо у власників, посадовці НГУ домовилися з підприємцями.

Схема на понад 150 млн грн: НАБУ і САП оголосили 8 підозр у справі про кошти НГУ

Восьмеро осіб отримали підозри у справі про заволодіння понад 150 млн грн Національної гвардії (Фото: nabu.gov.ua)

Ті придбали необхідне приміщення на підконтрольну їм компанію, а потім перепродали його Нацгвардії за штучно завищеною ціною. Унаслідок цього державі завдали збитків на понад 143 млн грн.

Схема на понад 150 млн грн: НАБУ і САП оголосили 8 підозр у справі про кошти НГУ

Восьмеро осіб отримали підозри у справі про заволодіння понад 150 млн грн Національної гвардії (Фото: nabu.gov.ua)

Щоб надати оборудці вигляду законної угоди, до схеми залучили директорів оціночних компаній. За винагороду вони підробили звіт про вартість майна, після чого незаконно отримані кошти вивели через компанії з ознаками фіктивності та розподілили між учасниками схеми.

Схема на понад 150 млн грн: НАБУ і САП оголосили 8 підозр у справі про кошти НГУ

Восьмеро осіб отримали підозри у справі про заволодіння понад 150 млн грн Національної гвардії (Фото: nabu.gov.ua)

Ба більше, слідство встановило ще один епізод. Підприємці у змові з посадовцями НГУ заволоділи понад 7 млн грн бюджетних коштів під час закупівель сонячних електростанцій для військових частин і шин для бронетранспортерів.

Схема на понад 150 млн грн: НАБУ і САП оголосили 8 підозр у справі про кошти НГУ

Восьмеро осіб отримали підозри у справі про заволодіння понад 150 млн грн Національної гвардії (Фото: nabu.gov.ua)

Після отримання незаконних доходів посадовці НГУ суттєво покращили свій матеріальний стан. Зокрема, вони придбали автомобілі преміумкласу, земельні ділянки під забудову поблизу Києва, дворівневу квартиру в столиці площею понад 130 кв. м та апартаменти в Буковелі вартістю понад 300 тис. доларів.

На це майно, а також на вилучені у підприємців 340 тис. доларів і 99,7 тис. євро наклали арешт.

Підозрюваних посадовців НГУ відсторонили від посад ще у 2025 році за результатами службового розслідування. Це сталося після перших обшуків, проведених детективами НАБУ.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють можливу причетність до оборудки інших осіб і перевіряють факти легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що НАБУ і САП "прийшли" з обшуками до Андрія Єрмака.

Також ми розповідали, як ексглава ОПУ відреагував на підозру від НАБУ і САП.

Окрім того, стало відомо, як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському.

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