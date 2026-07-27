Колишнього топпосадовця МЗС запідозрили у крадіжці мільйонних пожертв для України

Державного секретаря МЗС у 2020-2024 роках запідозрили у махінаціях з пожертвами Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАБУ.

Багатомільйонна крадіжка донатів для України

НАБУ не називає імені, але в ці роки посаду обіймав Олександр Баньков.

За даними слідства, ексчиновник разом з групою інших спільників заволоділи пожертвами іноземців та донорів, призначеними на підтримку України.

Хто входив у злочинну групу

Серед підозрюваних:

колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми;

колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;

радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;

бухгалтер ГО.

Деталі справи

За даними слідства, державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної ГО.

Експертиза довела, що отримані цією організацією гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.

Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб. Ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. "Відмиті" гроші учасники схеми забирали собі.

Для створення видимості законної діяльності ГО учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди, у які вносили неправдиві відомості.

Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину).