Нардепа Кузьміних затримали після 4 років неявки до суду у справі про хабар

НАБУ затримало чинного народного депутата України. Його доставили до ізолятора тимчасового тримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у Telegram .

У САП не називають прізвища затриманого. Однак, за даними джерел РБК-Україна, йдеться про народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних.

Чому затримали депутата

Як повідомили у САП, детективи НАБУ затримали обвинуваченого на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду через його систематичну неявку на судові засідання.

Останній раз депутат не з'явився до суду, посилаючись на службове відрядження до Іспанії.

Наразі його доставлено до ізолятора тимчасового тримання.

Розгляд клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою без альтернативи застави призначено на 29 червня 2026 року о 11:00.

У чому підозрюють нардепа

За даними слідства, у січні 2022 року народний депутат через довірену особу одержав 558 тисяч гривень неправомірної вигоди.

За версією слідства, ця сума становила 30% вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики для комунальної лікарні у Житомирі.

Кошти були винагородою за вплив на посадових осіб медичного закладу, щоб приватна компанія стала переможцем закупівлі.

Крім цього, слідство стверджує, що депутат гарантував за "відкат" у 30% сприяти реалізації ще двох контрактів - на постачання системи магнітно-резонансної томографії та лапароскопічного обладнання загальною вартістю понад 38 млн гривень.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - зловживання впливом.

Чому суд ухвалив рішення про затримання

Обвинувальний акт у цій справі було передано до суду ще у 2022 році.

У САП зазначають, що протягом майже чотирьох років депутат неодноразово не приходив на судові засідання.

Зокрема, він не з'явився:

29 жовтня 2025 року;

30 березня 2026 року;

1 червня 2026 року;

22 червня 2026 року.

За дві неявки суд уже застосовував до нього грошові стягнення.

"Систематичне ухилення обвинуваченого від участі у судовому розгляді створило реальну загрозу затягування провадження", - йдеться у повідомленні САП.