Бывшего чиновника МИД арестовали по делу о хищении миллионных пожертвований

Эксгоссекретарь МИД Александр Баньков был отправлен под стражу на два месяца - следствие подозревает его в краже десятков миллионов гривен, собранных для помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Баньков подозревается в мошенничестве и отмывании средств.
По версии следствия, в начале полномасштабного вторжения он убеждал иностранных доноров и работников дипломатических учреждений переводить финансовую помощь для Украины на счет подконтрольной общественной организации.
Далее деньги выводили на счета подставных ФЛПов. Через конвертационные центры их обналичивали и тратили на собственные нужды участников схемы.
Всего через подконтрольные компании и ФЛП могли легализовать 37,3 миллиона гривен.
Суд отправил Банькова под стражу на 60 дней. В качестве альтернативы ему определили залог в размере 10 миллионов гривен.
В конце июня антикоррупционное бюро задержало действующего народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, который в течение четырех лет уклонялся от заседаний суда по делу о взятках.
Между тем, в июле НАБУ и САП объявили подозрение восьми лицам по делу о завладении более 150 миллионами гривен Национальной гвардии.