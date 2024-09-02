Колишній військовий. Польща призначила нового посла в Україні: що про нього відомо
Посол Польщі в Україні Павел Лукасевич сьогодні, 2 вересня, розпочав свою роботу в Україні. Він замінив на цій посаді Ярослава Гузу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі Павела Вронського в коментарі "Укрінформу".
"Посол Павел Лукасевич сьогодні розпочинає роботу в Україні", - заявив речник відомство.
Додамо, що перед цим послом Польщі в Україні був Ярослав Гуза, якого призначили на цю посаду у жовтні 2023 року.
Що відомо про Лукасевича
Лукасевич є політологом, дипломатом, а також полковником запасу Збройних сил Польщі. З 2012 по 2014 рік обіймав посаду посла країни в Афганістані. Зокрема:
- з 1995 по 2006 рік працював над питаннями, пов'язаними з державною безпекою та боротьбою з тероризмом;
- брав участь у стабілізаційних місіях в Іраку з 2004 по 2005-й;
- обіймав посаду заступника військового аташе в Ісламабаді у 2006 році;
- в січні 2007-го був призначений військовим аташе в Афганістані;
- обійняв посаду повноважного представника Міністерства оборони в Афганістані;
- у 2012-му звільнився в запас у званні полковника та став послом Польщі в Афганістані. Завершив свою місію у 2014-му.
- після повернення займався журналістською, викладацькою, а також експертною діяльністю.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що колишній головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) у липні 2024-го офіційно почав виконувати обов'язки посла України у Великій Британії.
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