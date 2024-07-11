Залужний розпочав роботу на посаді посла України в Британії

Валерій Залужний сьогодні, 11 липня, офіційно почав виконувати обов'язки посла України у Великій Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал колишнього головнокомандувача ЗСУ.

Залужний уточнив, що перемога України у війні з росіянами залишається головним пріоритетом його діяльності та діяльності посольства.

Він уточнив, що вручив копії вірчих грамот віце-маршалу дипломатичного корпусу, голові структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Басбі.

"Приступив до виконання обов'язків надзвичайного та повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", - написав Залужний.

Що передувало

Нагадаємо, у лютому цього року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського.

При цьому 9 травня глава української держави вирішив призначити Залужного послом України у Британії.

Водночас, Зеленський підписав указ про звільнення екс-головнокомандувача з військової служби за станом здоров'я.

Більш детально про Залужного - у матеріалі РБК-Україна.

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