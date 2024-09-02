Бывший военный. Польша назначила нового посла в Украине: что о нем известно

Посол Польши в Украине Павел Лукасевич сегодня, 2 сентября, приступил к работе в Украине. Он заменил на этом посту Ярослава Гузу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел (МИД) Польши Павела Вронского в комментарии " Укринформу ".

"Посол Павел Лукасевич сегодня начинает работу в Украине", - заявил представитель ведомства.

Добавим, что перед этим послом Польши в Украине был Ярослав Гуза, которого назначили на эту должность в октябре 2023 года.

Что известно о Лукасевиче

Лукасевич является политологом, дипломатом, а также полковником запаса Вооруженных сил Польши. С 2012 по 2014 год занимал должность посла страны в Афганистане. В частности: