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Бывший военный. Польша назначила нового посла в Украине: что о нем известно

Понедельник 02 сентября 2024 15:00
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Бывший военный. Польша назначила нового посла в Украине: что о нем известно Фото: Петр Лукасевич, посол Польши в Украине (x.com/P_Lukasiewicz)
Автор: Сергей Пышкин

Посол Польши в Украине Павел Лукасевич сегодня, 2 сентября, приступил к работе в Украине. Он заменил на этом посту Ярослава Гузу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел (МИД) Польши Павела Вронского в комментарии "Укринформу".

"Посол Павел Лукасевич сегодня начинает работу в Украине", - заявил представитель ведомства.

Добавим, что перед этим послом Польши в Украине был Ярослав Гуза, которого назначили на эту должность в октябре 2023 года.

Что известно о Лукасевиче

Лукасевич является политологом, дипломатом, а также полковником запаса Вооруженных сил Польши. С 2012 по 2014 год занимал должность посла страны в Афганистане. В частности:

  • с 1995 по 2006 год работал над вопросами, связанными с государственной безопасностью и борьбой с терроризмом;
  • участвовал в стабилизационных миссиях в Ираке с 2004 по 2005-й;
  • занимал должность заместителя военного атташе в Исламабаде в 2006 году;
  • в январе 2007-го был назначен военным атташе в Афганистане;
  • занял должность полномочного представителя Министерства обороны в Афганистане;
  • в 2012-м уволился в запас в звании полковника и стал послом Польши в Афганистане. Завершил свою миссию в 2014-м.
  • после возвращения занимался журналистской, преподавательской, а также экспертной деятельностью.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) в июле 2024-го официально начал исполнять обязанности посла Украины в Великобритании.

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